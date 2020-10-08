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Гетманцев розповів, чи варто
очікувати долар по 32-33...

Гетманцев розповів, чи варто очікувати долар по 32-33...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:36

Варто !!!
sergeykren4
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Повідомлень: 3
З нами з: 06.03.20
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