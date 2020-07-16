RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НАЗК виявило у посадовців
незадекларованого майна на...

НАЗК виявило у посадовців незадекларованого майна на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:15

НАЗК виявило у посадовців незадекларованого майна на...

Пропонуємо до обговорення:
З початку проведення перевірок декларацій за новим Порядком НАЗК виявило недостовірних відомостей на 460,5 млн грн.

Дивися повний текст НАЗК виявило у посадовців незадекларованого майна на 460,5 млн гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90698
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:16

Ну мы рады :)
Igorten
 
Повідомлень: 4095
З нами з: 01.11.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НАЗК знайшло порушень у деклараціях чиновників на 358...
R2 » Чет 24 вер, 2020 09:48
2 117
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 вер, 2020 10:03
greenozon
НАЗК назвало найпопулярніші види корупції в регіонах
R2 » Нед 26 лип, 2020 17:08
3 195
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 11:34
Igorten
Рада продовжила мораторій на стягнення майна за...
R2 » Чет 16 лип, 2020 19:31
1 167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 09:40
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8881)
13.10.2020 15:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.