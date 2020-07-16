З початку проведення перевірок декларацій за новим Порядком НАЗК виявило недостовірних відомостей на 460,5 млн грн.
Дивися повний текст НАЗК виявило у посадовців незадекларованого майна на 460,5 млн гривень.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 15:15
НАЗК виявило у посадовців незадекларованого майна на...
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Дивися повний текст НАЗК виявило у посадовців незадекларованого майна на 460,5 млн гривень.
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