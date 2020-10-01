Мер Києва Віталій Кличко звернувся до парламенту щодо ухвалення законопроєкту, який дозволить зменшити тариф на газ.
Дивися повний текст Кличко запропонував парламенту ухвалити закон, який допоможе зменшити тариф на газ.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 17:50
Кличко запропонував парламенту ухвалити закон, який...
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Дивися повний текст Кличко запропонував парламенту ухвалити закон, який допоможе зменшити тариф на газ.
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