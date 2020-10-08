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Як перевірити надійність
забудовника - поради Мін'юсту

Як перевірити надійність забудовника - поради Мін'юсту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:19

Як перевірити надійність забудовника - поради Мін'юсту

Пропонуємо до обговорення:
Експерти Мін'юсту радять перевіряти надійність забудовника перед укладанням інвестиційного договору.

Дивися повний текст Як перевірити надійність забудовника - поради Мін'юсту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:14

Спросите у Кличка.
Его корефан вроде был надежный.
p_a_l
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