Додано: Суб 09 жов, 2021 18:12



Ну реально - чому там вигідно будувати і здавати майже "під ключ" і ще й держава ГАРАНТУЄ, що ДОБУДУЮТЬ/ЗДАДУТЬ?!

А у нас - "чорнові пвралепіпеди".. Ну реально - чому там вигідно будувати і здавати майже "під ключ" і ще й держава ГАРАНТУЄ, що ДОБУДУЮТЬ/ЗДАДУТЬ?!А у нас - "чорнові пвралепіпеди"..

а вы поищите кому это выгодно может ноги к власти и приведут. А на сколько нарушений при строительстве закрываются глаза. Недавно видел пристройку которая отваливается от здания к которому была пристроена но при этом в неё подведён газ! В Ирпене завести газив цоколь невозможно, есть один два дома с газом в цоколе не более, а в доме где живёт мой отец (хрущевка) газ во всех цоколях есть. Причем вентканалы последние 50 лет точно никто не чистил.Или подключение новостроя к коммуникациям, в 2011 когда строили мой дом такой проблемы вообще не было, а сейчас есть щаселенная многоэтажка (жк нью йорк) несколько лет подключенная к выгребной яме, застройщик годами не может договориться с водоканалом за канализацию!