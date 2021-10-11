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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 10:15

  Успіх написав:Faceless
То я так розумію, що ви вчасно взяли іпотеку - коли і ставки були нижчі, і ціни - не такі космічні, як зараз?

Мені теж так хотілося б думати, яле я б не поспішав з висновками. В будь-якому разі, в мене там було багато чинників, чому треба було то робити саме тоді
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:33

Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:53

В які об'єкти краще інвестувати, якщо є можливість взяти 'державну іпотеку 7%"?
ziks
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:51

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:28

  ziks написав:В які об'єкти краще інвестувати, якщо є можливість взяти 'державну іпотеку 7%"?

В востребованные рынком.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 18:12

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!


Ну реально - чому там вигідно будувати і здавати майже "під ключ" і ще й держава ГАРАНТУЄ, що ДОБУДУЮТЬ/ЗДАДУТЬ?! :!:
А у нас - "чорнові пвралепіпеди"..
а вы поищите кому это выгодно может ноги к власти и приведут. А на сколько нарушений при строительстве закрываются глаза. Недавно видел пристройку которая отваливается от здания к которому была пристроена но при этом в неё подведён газ! В Ирпене завести газив цоколь невозможно, есть один два дома с газом в цоколе не более, а в доме где живёт мой отец (хрущевка) газ во всех цоколях есть. Причем вентканалы последние 50 лет точно никто не чистил.

Или подключение новостроя к коммуникациям, в 2011 когда строили мой дом такой проблемы вообще не было, а сейчас есть щаселенная многоэтажка (жк нью йорк) несколько лет подключенная к выгребной яме, застройщик годами не может договориться с водоканалом за канализацию!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:38

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

З Вайбер-чату ;)

💰Вкладывать или откладывать?

С этим вопросом возникает еще больше вопросов:

🔹если откладывать, то сколько и где хранить?
🔸если вкладывать, то куда и есть ли гарантии?

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