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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 14:01

  vitaliian написав:Успіх зеленые стены давит на глаза. Имхо белый матовый с глянцевыми столешницами и дерево на полу с головой бы сделали дизайн этой конуры.

Так, наче, тут підлога нормас - ні?
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 14:57

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх зеленые стены давит на глаза. Имхо белый матовый с глянцевыми столешницами и дерево на полу с головой бы сделали дизайн этой конуры.

Так, наче, тут підлога нормас - ні?

Да пол отличный хотя я больше темное дерево под двойным матовым лаком люблю, на нем не видно мелких дефектов и в то же время он не отражает свет, оставаясь самим собой. Обычно у всех паркет глянцевый и вечером пол светится от отражения ламп.

Вообщем это надо видеть, матовые лаки появились относительно недавно, народ ещё их не распробовал увлекаясь ламинатами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 15:06

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:я больше темное дерево

Але ж воно "краде" світло))
А на відео - світленька підлога, наче, додає простору...
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 15:59

  Успіх написав:
  vitaliian написав:я больше темное дерево

Але ж воно "краде" світло))
А на відео - світленька підлога, наче, додає простору...

Наоборот светлый пол светлые стены все сливается, ну или мне так кажется, темный деревянный пол наряднее. Отдельно привлекает к себе внимание. Типа темного маникюра у женщин, кому он идет / не идет - 2й вопрос, но внимание привлекает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 16:19

Нехай і орендарі покайфують!)))

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:я больше темное дерево

Але ж воно "краде" світло))
А на відео - світленька підлога, наче, додає простору...

Наоборот светлый пол светлые стены все сливается, ну или мне так кажется, темный деревянный пол наряднее. Отдельно привлекает к себе внимание. Типа темного маникюра у женщин, кому он идет / не идет - 2й вопрос, но внимание привлекает.

Ну так "наливна підлога 3Д" - теж привертає увагу :mrgreen:


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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 16:23

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Але ж воно "краде" світло))
А на відео - світленька підлога, наче, додає простору...

Наоборот светлый пол светлые стены все сливается, ну или мне так кажется, темный деревянный пол наряднее. Отдельно привлекает к себе внимание. Типа темного маникюра у женщин, кому он идет / не идет - 2й вопрос, но внимание привлекает.

Ну так "наливна підлога 3Д" - теж привертає увагу :mrgreen:


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Так, всі точно впевняться, що у хазяїна немає смаку
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 16:31

  Успіх написав:Ну так "наливна підлога 3Д" - теж привертає увагу :mrgreen:


Надо смотреть вживую, на картинках все выглядит сильно иначе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 14:00

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ну так "наливна підлога 3Д" - теж привертає увагу :mrgreen:


Надо смотреть вживую, на картинках все выглядит сильно иначе.

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:48

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ну так "наливна підлога 3Д" - теж привертає увагу :mrgreen:


Надо смотреть вживую, на картинках все выглядит сильно иначе.


Ну от те саме і про дизайнерський ремонт можна сказати))
Один дизайнер пофарбує/накладе двома шарами різних кольорів фарби підони і зробивши з них стіл - скаже, що це в тренді! Що це супер-пупер концептуальна концепція концептуального кухонного столу! :mrgreen:
А інший, який буде робити, наприклад, свій перший ремонт і тупо, від браку коштів, теж пофарбує собі підони і зробить стіл - то це чомусь буде рахуватись фу-фу-фу! :mrgreen:

От би тих сцука, всіх дизайнерів/тіктокерів/ютуберів згорнути в одну купку і фффтопку!👍 щоб не розмножувались :mrgreen:
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