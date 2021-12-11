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vitaliian написав:Успіх зеленые стены давит на глаза. Имхо белый матовый с глянцевыми столешницами и дерево на полу с головой бы сделали дизайн этой конуры.
Так, наче, тут підлога нормас - ні?
Да пол отличный хотя я больше темное дерево под двойным матовым лаком люблю, на нем не видно мелких дефектов и в то же время он не отражает свет, оставаясь самим собой. Обычно у всех паркет глянцевый и вечером пол светится от отражения ламп.
Вообщем это надо видеть, матовые лаки появились относительно недавно, народ ещё их не распробовал увлекаясь ламинатами.
Але ж воно "краде" світло)) А на відео - світленька підлога, наче, додає простору...
Наоборот светлый пол светлые стены все сливается, ну или мне так кажется, темный деревянный пол наряднее. Отдельно привлекает к себе внимание. Типа темного маникюра у женщин, кому он идет / не идет - 2й вопрос, но внимание привлекает.
Але ж воно "краде" світло)) А на відео - світленька підлога, наче, додає простору...
Наоборот светлый пол светлые стены все сливается, ну или мне так кажется, темный деревянный пол наряднее. Отдельно привлекает к себе внимание. Типа темного маникюра у женщин, кому он идет / не идет - 2й вопрос, но внимание привлекает.
Успіх написав:Але ж воно "краде" світло)) А на відео - світленька підлога, наче, додає простору...
Наоборот светлый пол светлые стены все сливается, ну или мне так кажется, темный деревянный пол наряднее. Отдельно привлекает к себе внимание. Типа темного маникюра у женщин, кому он идет / не идет - 2й вопрос, но внимание привлекает.
Ну так "наливна підлога 3Д" - теж привертає увагу
Так, всі точно впевняться, що у хазяїна немає смаку
Успіх написав:Ну так "наливна підлога 3Д" - теж привертає увагу
Надо смотреть вживую, на картинках все выглядит сильно иначе.
Ну от те саме і про дизайнерський ремонт можна сказати)) Один дизайнер пофарбує/накладе двома шарами різних кольорів фарби підони і зробивши з них стіл - скаже, що це в тренді! Що це супер-пупер концептуальна концепція концептуального кухонного столу! А інший, який буде робити, наприклад, свій перший ремонт і тупо, від браку коштів, теж пофарбує собі підони і зробить стіл - то це чомусь буде рахуватись фу-фу-фу!
От би тих сцука, всіх дизайнерів/тіктокерів/ютуберів згорнути в одну купку і фффтопку!👍 щоб не розмножувались