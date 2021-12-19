Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Успіх для маленьких помещений максимальный дизайн это сочетание белого матового белого глянца и дерева. Остальное уже цыганщина. Белые полы тоже неплохо смотрятся. А белым дверям вообще нет альтернативы.
vitaliian написав:Успіх для маленьких помещений максимальный дизайн это сочетание белого матового белого глянца и дерева. Остальное уже цыганщина. Белые полы тоже неплохо смотрятся. А белым дверям вообще нет альтернативы.
В новом выпуске #УкрИнвестИнсайдер мы побывали в гостях у Михаила Кухара – одного из лучших экспертов, которые помогают простым украинцам, бизнесам, инвесторам и предпринимателям оценивать перспективы нашей родной экономики. Давайте заглянем в будущее и попробуем спрогнозировать, что нас ждет.
Из выпуска вы узнаете:
✅ Чем обусловлен постоянный рост экономики ✅ Как принимать решения с помощью анализа экономических показателей ✅ Какие есть инструменты инвестирования на рынке, которые компенсируют риски ✅ Какие активы выбирать в 2022 году ✅ Что не стоит делать в следующем году