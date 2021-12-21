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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:23

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Долярчику читать 2 раза
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... NDfWA.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:44

А ещё можно смски продавать

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:46

  vitaliian написав:Долярчику читать 2 раза
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... NDfWA.html

Одне не зрозуміло - людина так намагається переконати, на пів сторінки списала переваг... - то чому продає золоту курку і чого її вже не забрали у перші години виходу на олх? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:18

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Долярчику читать 2 раза
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... NDfWA.html

Одне не зрозуміло - людина так намагається переконати, на пів сторінки списала переваг... - то чому продає золоту курку і чого її вже не забрали у перші години виходу на олх? :mrgreen:

Верите я об этом же сразу подумал) понимаете цену всех тех видосиков которые учат инвестировать? Мои имхо эти гаражи идут под снос, Оболонь сильно жирное место для гаражей, тем более недалеко от метро.
vitaliian
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