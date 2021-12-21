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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:23
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:44
А ещё можно смски продавать
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:46
Одне не зрозуміло - людина так намагається переконати, на пів сторінки списала переваг... - то чому продає золоту курку і чого її вже не забрали у перші години виходу на олх?
Додано: Вів 21 гру, 2021 17:18
Верите я об этом же сразу подумал) понимаете цену всех тех видосиков которые учат инвестировать? Мои имхо эти гаражи идут под снос, Оболонь сильно жирное место для гаражей, тем более недалеко от метро.
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