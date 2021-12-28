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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:21
vitaliian написав:Успіх
зачем он здесь?
Для розширення кругозору...імяреки краще розуміють оточення Гордона...на чому вони хочуть заробляти.
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