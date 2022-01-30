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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:21

  vitaliian написав:Успіх зачем он здесь?

Для розширення кругозору...імяреки краще розуміють оточення Гордона...на чому вони хочуть заробляти.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 14:48

Укрбанкам - теж так треба відповідати?

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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:04

Хотя бы в праздник не про деньги

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 11:37

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

З незліченної чисельності учасників цього форума - нікому не цікава сама ідея/назва гілки? ;)
Ніхто новий не заходить/не цікавиться...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 11:40

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Може якісь цікаві ставки по іпотеці з'явились?
Може цікавий кредит 5-7-9 - під який можна взяти комерцію і кайфувати? :)

НЕВЖЕ ЛЮДИ НІЧИМ НЕ ЦІКАВЛЯТЬСЯ? :)
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:50

  Успіх написав:


мадама уникальная

не пожалел , выслушал ее какой-то четырехчасовой марафон - все время балакала и не сказала НИЧЕГО - это надо уметь
cohan
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