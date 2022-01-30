Для розширення кругозору...імяреки краще розуміють оточення Гордона...на чому вони хочуть заробляти.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:21
Додано: Сер 05 січ, 2022 14:48
Укрбанкам - теж так треба відповідати?
Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:04
Хотя бы в праздник не про деньги
Додано: П'ят 28 січ, 2022 11:37
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
З незліченної чисельності учасників цього форума - нікому не цікава сама ідея/назва гілки?
Ніхто новий не заходить/не цікавиться...
Додано: П'ят 28 січ, 2022 11:40
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Може якісь цікаві ставки по іпотеці з'явились?
Може цікавий кредит 5-7-9 - під який можна взяти комерцію і кайфувати?
НЕВЖЕ ЛЮДИ НІЧИМ НЕ ЦІКАВЛЯТЬСЯ?
Додано: Нед 30 січ, 2022 17:50
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