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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:15

Податкова взяла мікроскоп до нерухомщиків

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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:15

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Faceless написав:До речі
...... з іпотекою

До речі - як там ваша іпотека? Все по старому, ніяких змін?
Вже десь рік пройшов...

Так от, хотів запитати - якщо б ви тоді взяли не "для себе", а для здачі в оренду (доплюсуйте ще сюди витрати на ремонт) - то орендарі б покривали ваші іпотечні мсячні витрати?
І, якщо так, то це лише завдяки першому внеску 50%? А якщо б перший внесок був би 30% - то повністю оренда б не перекривала місячні платежі?

І друге питання - якщо б цю іпотечну квартиру зараз продати по ринковій ціні(є ж аналогічні варіанти на олх) - то, відмінусовуючи все, що ви вже віддали банку, - скільки тисяч доларів могли б мати прибутку? Чи, +/- вийшли б в нуль?
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:36

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Успіх написав:
  Faceless написав:До речі
...... з іпотекою

До речі - як там ваша іпотека? Все по старому, ніяких змін?
Вже десь рік пройшов...

Так от, хотів запитати - якщо б ви тоді взяли не "для себе", а для здачі в оренду (доплюсуйте ще сюди витрати на ремонт) - то орендарі б покривали ваші іпотечні мсячні витрати?
І, якщо так, то це лише завдяки першому внеску 50%? А якщо б перший внесок був би 30% - то повністю оренда б не перекривала місячні платежі?

І друге питання - якщо б цю іпотечну квартиру зараз продати по ринковій ціні(є ж аналогічні варіанти на олх) - то, відмінусовуючи все, що ви вже віддали банку, - скільки тисяч доларів могли б мати прибутку? Чи, +/- вийшли б в нуль?


Менше року. Ну які там могли бути зміни - частину погашено, частково з того достроково, відповідно обов'язковий платіж став трохи менший через перерахунок.
Платіж відпочатку був приблизно як оренда подібної квартири, враховуючи ремонт. Якби перший внесок був менший - можливо теж перекривало б, але не факт (платіж був би десь на верхній межі можливої ставки оренди)

По другому питанню самому цікаво, але аналогів не так багато. Варіянтів дешевше серед +/- аналогів останеім часом взагалі не знаходив, причому навіть трохи в гірших локаціях, але досить точно дати поточну оцінку важко, і відповідно оцінити "фін результат", тим паче, задачі перепродавати взагалі не стояло
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