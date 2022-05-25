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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:02
Успіх написав:
Просто, дивлячись ютуб-ролики російських "кіосаків")) - то там можуть зробити перший внесок лише 10%(а моментами, то і кредитними внести перший внесок
) - але далі, в них все гарно виходить, виходить, що повністю оренда перекриває платіжки по іпотеці, а в деяких випадках - то і зверху ще трохи залишається!
скажу коротко - саме те що я процитував працює реально сьогодні в Україні, зараз в цю хвилину.але Можливо перший внесок буде побільше, бо сама іпотека бралась рік тому + -
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Додано: Нед 06 лют, 2022 21:04
Ромасик написав: Успіх написав:
якщо вони однуху розбивають на 2 студії, чи двокімнатну - на 4 студії, - і виходить,
а если еще туда шлюх загнать
если внести 90%, то еще лучше перекрылось бы.
вы очень близки к сути , обычно не надо загонять - они сами ! находят и сами орендуют !
Готовая рабочая бизнес схема для Долярчика - БЕСПЛАНТО поделился ! профит хороший , работает прямо сейчас в эти минуты в Украине
P.S. смотрим выпуск Эквадор - "мир на изнанку"
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Додано: Суб 12 лют, 2022 14:14
Знайдете аналогічний контент в Україні - діліться!
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Додано: Сер 16 лют, 2022 10:37
Долярчик написав: vitaliian написав: Долярчик написав:
Такссссс, то щоб не схопити лося через 1,5р. - потрібно продати того смарта хоча б на 80 000 дорожче! - тобто за 530 000
(це, якщо рахувати теперішні %-ві ставки по депо і складний % по них)
Але бетон - то інвестиція вдовгу!
Тож, через 1,5р. Долярчик захоче вийти лише в одному випадку - якщо ціна на смарт буде 600+! і курс(+/-1грн) такий, як зараз!
А так, то вдарю ремонт і велкам у світ лендлордів!
- це вже буде, як частина майбутнього ПФ, або дітям "на стар життя"!
Впервые в жизни с вами согласен как только видите достойный проффит сливайте недвижимость без эмоций а-ля какие красивые у вас обои на балконе, только проффит учитывайте в долларах или евро или в золоте, 80к в гривне могут быть вашим убытком при курсе 30 и выше.
Все то так, але ще може бути такий нюанс - що свій смарт, куплений пА 16 000, через 1,5р. можу скинути пА 22-23К - але, ЦІКАВИХ варіантів перекинутись в інший бетон - не буде!
Що тоді? Скидати і тримати в долярах/євро?
Знову в паперових грошах?
Там треба буде теж добре думати, навіть, якщо можна буде скинути мого смарта з нормальним профітом!
А цікаво по архівах полазити
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Додано: Сер 25 тра, 2022 14:40
Ну що ж - після нашої перемоги - продовжимо цю тему!
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