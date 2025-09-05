RSS
П'ят 05 тра, 2023 19:47

https://youtube.com/shorts/QZhLAZVmCg8?feature=share
П'ят 09 чер, 2023 13:26

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

А от якщо в ощаді взяти іпотеку по програмі єОселя, то вже цікавіше))
Наприклад, смарт-квартиру 30-35м2 за 1 500 000грн
Зображення
Зображення

п.с.
А які банки пропонують ще вигідніше по цій програмі?
П'ят 05 вер, 2025 18:31

з ФБ: "Лєнка це я"

Зображення
П'ят 05 вер, 2025 19:13

  Успіх написав:А от якщо в ощаді взяти іпотеку по програмі єОселя, то вже цікавіше))
Наприклад, смарт-квартиру 30-35м2 за 1 500 000грн
Зображення
Зображення

п.с.
А які банки пропонують ще вигідніше по цій програмі?

Прлморгав своє щастя. Відсоток тобі 7 може і дали б. Так нема ж світлого пристойного доходу
П'ят 05 вер, 2025 20:23

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Hotab написав:Відсоток тобі 7 може і дали б.
Та ладно все про мене і про мене))

Давай, що в тебе виходить під 3, чи 7%?
Давай конкретну якусь київську халупу - розберемо!
