Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Думаю, що під 3, чи навіть, під 7% в ГРИВНІ - назва гілки підтверджується!
Хтось рахував? Брав якісь конкретні варіанти/приклади?
Глянь в свою ОК7 після звільнення з ЗСУ і заспокойся . Світлого доходу (з якого сплачено податки) хрін цілих нуль десятих, розмазати його на 4 осіб. Розділити його на коефіцієнт вартості помідорів, які тобі дорого купувати . Таким як ти кредитів не дають.