Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 19:47

https://youtube.com/shorts/QZhLAZVmCg8?feature=share
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:26

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

А от якщо в ощаді взяти іпотеку по програмі єОселя, то вже цікавіше))
Наприклад, смарт-квартиру 30-35м2 за 1 500 000грн
Зображення
Зображення

п.с.
А які банки пропонують ще вигідніше по цій програмі?
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 19:13

  Успіх написав:А от якщо в ощаді взяти іпотеку по програмі єОселя, то вже цікавіше))
Наприклад, смарт-квартиру 30-35м2 за 1 500 000грн
Зображення
Зображення

п.с.
А які банки пропонують ще вигідніше по цій програмі?

Прлморгав своє щастя. Відсоток тобі 7 може і дали б. Так нема ж світлого пристойного доходу
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 20:23

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Hotab написав:Відсоток тобі 7 може і дали б.
Та ладно все про мене і про мене))

Давай, що в тебе виходить під 3, чи 7%?
Давай конкретну якусь київську халупу - розберемо!
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 20:30

  Успіх написав:
  Hotab написав:Відсоток тобі 7 може і дали б.
Та ладно все про мене і про мене))

Давай, що в тебе виходить під 3, чи 7%?
Давай конкретну якусь київську халупу - розберемо!

Поки що припаркував мішок в Монтенегро.
Від ідеї е-осел-я ще не відмовився. Але після припинення БД.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 20:07

Невже у всіх калькулятори поламались?))

Думаю, що під 3, чи навіть, під 7% в ГРИВНІ - назва гілки підтверджується!

Хтось рахував?
Брав якісь конкретні варіанти/приклади?
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 20:11

  Успіх написав:Думаю, що під 3, чи навіть, під 7% в ГРИВНІ - назва гілки підтверджується!

Хтось рахував?
Брав якісь конкретні варіанти/приклади?

Глянь в свою ОК7 після звільнення з ЗСУ і заспокойся .
Світлого доходу (з якого сплачено податки) хрін цілих нуль десятих, розмазати його на 4 осіб.
Розділити його на коефіцієнт вартості помідорів, які тобі дорого купувати . :lol:
Таким як ти кредитів не дають.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 21:20

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Hotab написав:Таким як ти кредитів не дають
А таким, як ти - дівчата/жінки не дають!))
Тобі дають лише чоловіки!😁

Це раз, а друге - під 7% кредити дають всім бажаючим!
Ні, ну звичайно мають бути якісь білі доходи і нормальна кредитна історія...
Але це вже нюанси...
Та і мова, на моменті - не про мене!
А питання звучить так - чи хтось пробував/пробує втілити у життя назву цієї гілки?
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 21:24

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Успіх написав:Думаю, що під 3, чи навіть, під 7% в ГРИВНІ - назва гілки підтверджується!

Хтось рахував?
Брав якісь конкретні варіанти/приклади?
Рахував трохи раніше. Якщо дуже приблизно, то берете ціну варіянта, що вам підходить, оцінюєте
- потрібний капітал: 30% від ціни як перший внесок, плюс грубо кажучи ще пару %% на вмякі витрати
- білі доходи (можна брати сумарні з дружиною): обовʼязковий щомісячний платіж, що вам розрахують, множте на три.
Поки перші два пункти не проходите, нема сенсу і братися розраховувати якусь там дохідність і оренду
