Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 03:40

Деснянський район Києва повністю залежить від ТЕЦ-6,...

Пропонуємо до обговорення:
Деснянський район Києва, включно з найбільшим житловим масивом столиці Троєщиною, повністю залежить від теплоелектроцентралі ТЕЦ-6 і не має альтернативних джерел теплопостачання.

Дивися повний текст
Деснянський район Києва повністю залежить від ТЕЦ-6, альтернатив для тепла немає — керівник райадміністрації
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100768
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Експерт спрогнозував, чого чекати від курсу долара і...
R2 » Суб 10 січ, 2026 10:17
2 3940
flyman
Райффайзен Банк переміг у міжнародній премії від ГД ООН...
R2 » Вів 23 гру, 2025 10:05
1 3586
smarol1109
Професія фінансовий аналітик: від чого залежить зарплата...
R2 » Пон 20 жов, 2025 12:11
1 5038
anton_vasiliiev7

