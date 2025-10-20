|
|
|
Деснянський район Києва повністю залежить від ТЕЦ-6,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лют, 2026 03:40
Пропонуємо до обговорення:
Деснянський район Києва, включно з найбільшим житловим масивом столиці Троєщиною, повністю залежить від теплоелектроцентралі ТЕЦ-6 і не має альтернативних джерел теплопостачання.
Дивися повний текст Деснянський район Києва повністю залежить від ТЕЦ-6, альтернатив для тепла немає — керівник райадміністрації
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100768
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|