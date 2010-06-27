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Нумізматика та Боністика
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Банкноты-двойники

Банкноты-двойники
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:50

Банкноты-двойники

Наткнулся на два интересных видео в ютубе. Появились тысячные купюры-двойники.
Как минимум в одном случае заявлено, что банкноты были получены в банкомате привата.


Мнения народа разделились. Кто говорит, что очень крутые фальшивки, кто что невероятный брак НБУ. Что думают уважаемые форумчане по этому поводу ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 09:53

Re: Банкноты-двойники

Да уж...
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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