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Банкноты-двойники
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Вів 20 жов, 2020 00:50
Наткнулся на два интересных видео в ютубе. Появились тысячные купюры-двойники.
Как минимум в одном случае заявлено, что банкноты были получены в банкомате привата.
Мнения народа разделились. Кто говорит, что очень крутые фальшивки, кто что невероятный брак НБУ. Что думают уважаемые форумчане по этому поводу ?
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Kalgan
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Додано: Вів 20 жов, 2020 09:53
Да уж...
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