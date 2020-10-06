У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях
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sota24062016 написав:Про (СВОЙ) газ собственной добычи уже даже не говорят.
А свой газ бесплатный, да?
Не бесплатный,но с учетом реальных расходов на добычу\обработку и в том числе украинских зарплат газовикам. А не кивать на европы-воно как там.Тогда пусть уже и все остальное будет как там,а не выборочно.
borzol написав:https://www.powernext.com/spot-market-data Посмотрите своими глазами на цену газа в Европе на сегодня-14 евро/мгвт,курс -33 грн/евро,1 мвтч=1000000 квтч,1 м3 газа дает примерно 10 квтч энергии (приведено в любой квитанции за газ)
vitaliy_berdinskikh написав:Не у всех есть на продажу конкурентный товары который охотно купят в Европе.
Ещё б потребовать чтоб на АЗС цену на бензин не поднимали ведь какая-то часть из него делается из украинской нефти.
Ну а про то что сахар не должен дорожать тут уже где только не писали.
Что значит "не у всех"? газ и нефть принадлежат народу по Конституции. Временно забраны не пойми кем..И нашему народу с внутренним ценами впаривать по внешним-большой грех. И сахарь може..с чего бы нариду нести риски-пусть писнесмен порошенко несет риски ,это писнес- тут заработал,а там потерял..А нам сахарь по доступной цене.