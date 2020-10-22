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Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 жов, 2020 09:42
Приходится уничтожать все приглашения к обогащению.Таков интернет.
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nikdavydenko
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:42
А мне сегодня пришло вы выиграли 4000000000 грн- развод полнейший -кому ж это не имётся вернее кто то думает что развод лохов всё ещё работает?
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spinzharenko1971
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