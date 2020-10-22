RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шахраї шлють українцям SMS про
великі виграші - коментар...

Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:42

Приходится уничтожать все приглашения к обогащению.Таков интернет.
nikdavydenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 08.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:42

А мне сегодня пришло вы выиграли 4000000000 грн- развод полнейший -кому ж это не имётся вернее кто то думает что развод лохов всё ещё работает?
spinzharenko1971
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ssnet, vitaliy_berdinskikh і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шахраї масово беруть кредити на чуже ім'я: два способи...
R2 » Чет 22 жов, 2020 20:54
4 372
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 15:45
freeze
Українцям почнуть платити по дві пенсії: в "Слузі...
R2 » Чет 07 січ, 2021 16:53
6 367
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 13:20
Амвросий
У скільки українцям обійдеться “утримання” нардепа у 2021
R2 » Чет 07 січ, 2021 14:59
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 січ, 2021 14:59
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.