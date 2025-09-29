Можно подумать у Вас там один аккаунт
Підкажіть, як тепер працюють вихідні P2P та IBAN платежі з банку (я про введені з вересня комісії)?
Ніби пару платежів IBAN зробив (до 10000), ніяких комісій не побачив.
ignorabimus, всё как в тарифах указано, что IBAN бесплатный, если сумма платежа меньше 10к ₴ и это первые 20к ₴ в календарный месяц. Комиссию рисует при попытке сделать платёж.
Хтось нещодавно відкривав депозит для отримання сертифіката Сільпо? Ще є в наявності, якщо відкрити?
Наконец добился ответа от поддержки.
Оказывается что Заначку могут закрыть "за неактивность"
Открыть повторно - нельзя.
Рекомендуют закрывать аккаунт, открывать поновой. Или юзать цель.
Вот такой космический финтех здесь.
И да ответа добивался около месяца.
Еще 2 ньанса по ИЗИ.
1. Необходимость обновления данных.
Возникает резко, без предупреждений, и в виде блока аккаунта на выдатковые операции.
Если блок возникнет в выходные, раньше понедельника акк. не разблокируют.
Будет висеть на последнем этапе "перевирияемо пидпис", пока после выходных - ответственный студент не появится на работе и очередь дойдет до вас.
Поэтому, если кто-то гасится с изиного депозита в другие банки в конце месяца, выпадающие на выходные - рискует не иметь доступа к своим деньгам из-за такого алгоритма работы. Точнее НЕ работы.
2. Сумму больше 100К оборота за месяц при обновлении данных теперь можно указать только если предоставить какие-то справки о доходах.
ИМХО после введения с этого месяца заград-тарифов по СЭП грызть этот кактус стало как-то уж совсем не интересно.
