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Продается торговец ценными бумагами
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 20 жов, 2020 23:45
Продается торговец ценными бумагами. Деятельности небыло. Уставной 1 млн. Лицензия брокерка и дилерка.
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andrey17
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