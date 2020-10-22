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Ми не можемо прожити без
західних грошей - Зеленський

Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 10:35

так экономику страны построил не Зе, это факт, аксиома, т.е. неоспоримо. Возникает вопрос, что за .... такое зробыв, но в статье не об этом.
Как всегда, у славян, "кто виноват?", а стоит отвечать на вопрос "что делать?".
Кто виноват и так все знают, а что делать, ни кто.
antae2019
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 13:26

  dinozavrik написав:
  censerus написав:КНДР, Исландия, Никарагуа, Венесуэла, Иран живут без западных денег и лучше чем Украина

Венесуела прям шикарно живе без західних грошей :)
КНДР - повна завязка на захід, не кредити а клієнт найбільший.
З перерахованих тільки Ісландія краще живе

рекомендую сначала хотя-бы погуглить как расшифровывается аббревиатура КНДР, а потом уже толкать умные мысли про "наибольшего клиента" и "завязки на запад" )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 18:16

  antae2019 написав:так экономику страны построил не Зе, это факт, аксиома, т.е. неоспоримо. Возникает вопрос, что за .... такое зробыв, но в статье не об этом.
Как всегда, у славян, "кто виноват?", а стоит отвечать на вопрос "что делать?".
Кто виноват и так все знают, а что делать, ни кто.

Що значить ніхто не знає що робити? Десятки країн пройшли наш шлях, написані сотні дисертацій - бери тупо і виконуй.
Ті самі кредити - всі знають що їх брати не треба. Але чого Зе(і інші) брали і беруть? Тому що якщо не брати рівень життя впаде і винуватий буде Зе. А якщо брати - то віддавати буде не Зе а наступні. Ось і все.
Зе(і іншим) не важливо що буде потім(через роки) їм важливо що буде зараз(при їх владі).
Всі(73%) надіялись що Зе буде іншим, тому що людина "не з системи". Але ні, він ще гірший, тому що повний нуль в цих питаннях.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 18:29

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська економіка зараз не може обійтися без кредитів від партнерів та міжнародних організацій. Тому продовжується співпраця з МВФ.

Дивися повний текст Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський.


А что ты сделал за полтора года, чтоб изменить этот тренд зависимости, усиленный как минимум за последние 5-6 лет? Обладая почти всей полнотой власти... Кто мешает на этот раз - хутин?, пэтя?, ковид?, ... :evil:
Как говорится, политик особой ценности :mrgreen:
скажем Зеленой плесени - НЕТ !! :mrgreen:
Кофе идешь пить ? :D ... Че ты замолчал, аааа ? / Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Alex2007
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