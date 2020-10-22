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Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 жов, 2020 08:51
Тогда и зарплаты и пенсии были другими.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 09:19
Вы все такие наивные касательно таблички. Это настолько глупо сравнивать 1996 и 2020. Прошло 24 года. Термин инфляция для вас что-то говорит? Для кого эти статьи пишут...
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