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В Україні введуть нові
податкові декларації та...

В Україні введуть нові податкові декларації та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:17

Igorten, тебя огорчало что чиновники уже подают каждый год декларацию?

Радуйся, КС решил этот вопрос.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:37

  hxbbgaf написав:На Прямом опрос, 83% считают, что все граждане не должны декларировать свои доходы, потому что они - не гос. служащие.
Кто все? Все, кто накопил 3 тыщи баксов? Речь не о чинушах, а об обычных людях, которые априори не имеют доступа к взяткам и бюджетным деньгам, в прошлом году, вообще, говорилось, что чинуш этот закон не коснется, для них якобы будет какой-то отдельный. Если у тебя есть доступ к взяткам и бюджетным деньгам, то понятно, объясни, где взял, не украл ли и не набрался взяток, но если ты обычный грузчик или работал им 10 лет назад или 20 и что-то заработал, или твои родители пахали в 90-х на рынке, когда такие керманычи как сейчас разграбили страну и выгнали их на улицу с завода, и подарили тебе деньги и ты на них что-то купил, или купил доллар по 5 и сдал по 30, и т.д., то кому и как и на каком основании ты должен еще что-то башлять?

А если обычный грузчик, но налоги с зарплаты не платил? Разгрузил вагон, получил налом. Ну, или если в Польше на клубнике заработал?

Обдерут, как всегда, обычный народ.

Это как с налогом на депозиты. Хотели сделать на депозиты 1000 грн налог 0%, а на 1 000 000 грн бешеный налог. А по факту, на депозит 1000 грн налог бешеный, а для олигархов выпускают депозитные овгз с налогом 0%.

Так что, драть будут самых нищих
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:42

  wild.tomcat написав:на момент 0 декларації є 200М, з яких сплачено податки і 100М з яких ні. питання - що показувати - все чи нічого? і відповідно з чого податки платити.

Показывать только те деньги с которых налоги не уплачены. На остальные у вас должны быть подтверждающие документы. Если дело было "надцать лет назад" - так и объясняете, пусть в своих налоговых архивах ищут, "покупатель должен хранить чеки только 3 года" ©

другий кейс - людина вважає, що всі податки сплатила. повинна вона подавати 0 декларацію чи ні?

Нет. Однако, должен иметь подтверждающие документы о происхождении денег. "Папа подарил" - должна быть нотариально заверенная дарственная. Наследство так же.
Если "папа подарил", а дарственной нет - это НЕЗАКОННЫЕ ДЕНЬГИ. Не надо было экономить на нотариусе.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:35

Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...

  Grover написав:Если дело было "надцать лет назад" - так и объясняете, пусть в своих налоговых архивах ищут,

Не надо ничего искать. Это декларация, а не спор в суде.
  Grover написав:Однако, должен иметь подтверждающие документы о происхождении денег.

Для декларации - не должна. Она просто заявляет что имеет столько то, налогов платит с такой суммы столько то. Всё.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Grover написав:Если дело было "надцать лет назад" - так и объясняете, пусть в своих налоговых архивах ищут,

Не надо ничего искать. Это декларация, а не спор в суде.

Вопрос был о декларировании денег с которых налоги уже уплачены. Декларировать и платить налоги повторно? БРЕД.

Кстати, согласно Конституции можно безнаказанно отказаться давать какие-либо показания о себе, близких родственниках. И тогда возникает интересный момент: допустим, нашла налоговая у человека какие-то деньги, он объяснение об их происхождении давать отказывается ссылаясь на Конституцию. И дальше налоговая сделать ничего не сможет - нет состава преступления (нет фактов свидетельствующих о том, что деньги получены незаконно).
Grover
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:31

Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...

  Grover написав:Вопрос был о декларировании денег с которых налоги уже уплачены. Декларировать и платить налоги повторно? БРЕД.

Ты то пишешь что надо будет доказывать налоговой что налоги были уплачены, то теперь пишешь что это бред. Как-то часто меняется позиция, не находишь.

Ситуация достаточно простая так как декларация при налоговой амнистии не требуте что-либо кому-то доказывать: налогоплательщик просто декларирует сколько у него всего денег, с какой части из них он не уплатил налог, какой из предложенных вариатов он выбрал для все суммы или какой-то части и суммы уплаченных налогов (с одновременной их уплатой). Аналогично делается для имущества приобретенного за деньги с которых ранее не было уплачен подоходный налог.

Никто не требует платить налог дваджы с тех денег с которых он уже был уплачен - это фантазии любителей разгонять зраду.


Сумму налогоплательщик определяет сам на глаз. Никаких подтверждений уплаты, никаких расчётов прилагать не требуется.


П.С.
Я полностью поддерживаю твою позицию в теме о декларациях для чиновников. Но тут ты пытаешься найти зраду там где её нет.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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