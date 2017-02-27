RSS
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 34
40,00-40,50
6%
2
40,50-41,00
6%
2
41,00-41,50
18%
6
41,50-42,00
44%
15
42,00-42,50
12%
4
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
3%
1
Більше 46,00
6%
2
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 07:38

ФРС вперше за рік знизила ключову процентну ставку США

Федеральна резервна система вперше у цьому році знизила ключову процентну ставку США на 0,25 пункту.

Про це повідомляє BBC.

"Федеральна резервна система випустила набір прогнозів разом із своїм рішенням цього місяця, які дають уявлення про те, як політики оцінюють економіку та в якій мірі це змінилося", – говориться у повідомленні.

В середньому, ставки на шляхи інфляції не змінилися. Прогнозисти очікують, що обраний Федеральною резервною системою індекс інфляції, витрати на особисте споживання, становитиме 3% цього року, так само як у червні

"Хоча вони очікують дещо вищу інфляцію наступного року, ніж три місяці тому", – додає BBC.

"Очікування щодо безробіття також не змінилися, більшість прогнозів говорить про те, що рівень безробіття зросте до 4,5% до кінця цього року", – говориться у повідомленні.

"Проте політики очікують, що зростання буде сильнішим цього року та наступного, ніж передбачалося раніше, з економікою, яка розшириться на 1,6% у 2025 році, порівняно з 1,4%, яке вони прогнозували у червні", – пише BBC.
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 08:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

то що, євро знову буде рости?
1
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 08:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав:то що, євро знову буде рости?
долар буде падати
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:то що, євро знову буде рости?


Схоже на те дядько
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:здається, цей кредит часів Яника? нагадаю, тоді не було незалежних шахраїв в держструктурах, все йшло в одну кишеню.


максимум на що був здатний т.з. "Броуди" часів януковича- виконувати наказ по схемі від іванющенко(грошей він ніколи не бачив і не побачив би), тому персона Броуди на той час не мал значення, не згоден- в бетон
і інший буде робити що скажуть
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 20:40

  smdtranz написав:
  greenozon написав:он як воно бува...

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pyta ... rstva-1114



PS перед-історія https://zakarpattya.net.ua/News/120552- ... HO-KREDYTU



прикольно что в последней статье идется о некоем якобы «мегакоррупционере Роберте Бровди с Ужгорода, который как раз и стырил половину китайского кредита».
И его ФИО и дата рождения удивительным образом совпадают с таковыми у одного военачальника, который вводит санкции против рашкинских НПЗ

Тут интересно, как коррупционер стал командующим.
Пиар во время войны и на войне никто не отменял.
Как и черный пиар, впрочем.
Только украинцев все меньше.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 00:42

  Навуходоносор написав:
  smdtranz написав:
  greenozon написав:он як воно бува...

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pyta ... rstva-1114



PS перед-історія https://zakarpattya.net.ua/News/120552- ... HO-KREDYTU



прикольно что в последней статье идется о некоем якобы «мегакоррупционере Роберте Бровди с Ужгорода, который как раз и стырил половину китайского кредита».
И его ФИО и дата рождения удивительным образом совпадают с таковыми у одного военачальника, который вводит санкции против рашкинских НПЗ

Тут интересно, как коррупционер стал командующим.
Пиар во время войны и на войне никто не отменял.
Как и черный пиар, впрочем.
Только украинцев все меньше.

Українців так чи інакше було б усе менше, як до речі й русскіх, і особливо білих європейців – причому чим біліше тим дедалі менше, і? А угорець Бровді це українець для вас чи як?

До речі та страшна "корупційна справа" закінчилася нічим, жодних претензій від КНР за невиконання договору не прийшло, а за чорний піар від покійного Москаля вже не спитаєш
https://day.kyiv.ua/article/ekonomika/z ... dnebesnoyi
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 08:59

  zerocool написав:
  Навуходоносор написав:Тут интересно, как коррупционер стал командующим.
Пиар во время войны и на войне никто не отменял.
Как и черный пиар, впрочем.
Только украинцев все меньше.

Українців так чи інакше було б усе менше, як до речі й русскіх, і особливо білих європейців – причому чим біліше тим дедалі менше, і? А угорець Бровді це українець для вас чи як?

До речі та страшна "корупційна справа" закінчилася нічим, жодних претензій від КНР за невиконання договору не прийшло, а за чорний піар від покійного Москаля вже не спитаєш
https://day.kyiv.ua/article/ekonomika/z ... dnebesnoyi

Ви ж чудово зрозуміли, про що я.
Навіщо повторювати вигадані піарниками наративи і питання?
А у минулому віці був Мальтус, колега.
А колись атом вважався неподільною часткою.
