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Україна планує закупити
ескадрилью американських...

Україна планує закупити ескадрилью американських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:28

..я так понимаю: расчитывают продат гос.зем.ресурсы рано или поздно, и на их купить б/у штатовские самолетики?!.. умно-умно...ниче не скажешь.. пару тренировочных полетов и ...встанет вопрос - че б еще продать, чтоб угробить...))
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:32

Re: Україна планує закупити ескадрилью американських...

Як у ватанів пукани рвуться. Хоча, можливо, краще було б закупити БПЛА.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:52

  lapay написав:Як у ватанів пукани рвуться. Хоча, можливо, краще було б закупити БПЛА.

А якщо розмістити військову базу США в ОРДЛО :roll: Може б тоді війна одразу і закінчилася :twisted:
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:03

Re: Україна планує закупити ескадрилью американських...

  Lady_N написав:А якщо розмістити військову базу США в ОРДЛО :roll: Може б тоді війна одразу і закінчилася

На це потрібна згода місцевої влади, а там не влада, а терористи, хоча сама думка цікава...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:25

в США нашли хороший способ утилизации отработанной техники - её просто продают в Украину... :)))
Тракторист
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