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В ЄС натякнули на припинення фінансової допомоги Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:37
fiona98 написав:
Особенно радует что Ахметка первый лопнет вместе со своими *зелеными тарифами*.
Учитывая что Ахметовы и сотоварищи неплохо устроились что при Порошенко, что при Зеленском, то подозреваю, что их проблему будут решаться в первую очередь за наш счет
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