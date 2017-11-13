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У Польщі легалізувалася рекордна
кількість українських...

У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:29

У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, податкова планує взятися за грошові перекази трудових мігрантів. За рахунок їх оподаткування хочуть поповнювати бюджет.

Дивися повний текст У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських заробітчан.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:29

С ворами делиться никому не интересно.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:39

Это все хорошо, но сколько из них там с семьей? Или уверенны, что смогут там жить с семьей. Даже работая официально на заводе. Сейчас, когда живут по 5-6 человек в квартире это одно, но если самому тянуть аренду квартиры — отложить не всегда получиться.
Чем отличается вечная аренда там от вечной аренды здесь, из-за которой многие без собственного жилья туда и поехали. Многие едут туда заработать побольше и побыстрее, а не за легализацией. Статья на эту тему.
RO41m
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:42

Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..

выбрали клоунов и поехали в Польшу на заработки
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:43

Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..

  RO41m написав:Сейчас, когда живут по 5-6 человек в квартире это одно, но если самому тянуть аренду квартиры — отложить не всегда получиться.

Поляки ж как-то откладывают. И покупают жилье, которое в массе дороже того что предлагается у нас.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:47

Василий хвастается или жалуется?
RomanTik
 
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