У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...
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RomanTik написав:Gastarbaiter, а тот кому переводят - заплатил НДФЛ?
Речь идёт о переводе со своей (иностранной) на свою же (украинскую) карту. Но можно и не переводить, а просто взять у банка дополнительную карту (счёт один - карт к нему несколько) и отдать члену семьи. А член семьи пользуется "чужой" картой. Или просто обналичивает в ближайшем банкомате "чужую" карту.
Обязанность отчислять НДФЛ в украинский бюджет возникает только у налоговых резидентов (гражданство роли не играет). Как только легально прожил в Польше более 6 мес - ты Украине официально ничего не должен. Такой же принцип и у моряков/пилотов, которые более 6 мес в году в рейсах (тем, вообще, через оффшоры з/п выплачивают с практически 0 налогами).
RomanTik написав:Gastarbaiter, а тот кому переводят - заплатил НДФЛ?
Речь идёт о переводе со своей (иностранной) на свою же (украинскую) карту. Но можно и не переводить, а просто взять у банка дополнительную карту (счёт один - карт к нему несколько) и отдать члену семьи. А член семьи пользуется "чужой" картой. Или просто обналичивает в ближайшем банкомате "чужую" карту.
Обязанность отчислять НДФЛ в украинский бюджет возникает только у налоговых резидентов (гражданство роли не играет). Как только легально прожил в Польше более 6 мес - ты Украине официально ничего не должен. Такой же принцип и у моряков/пилотов, которые более 6 мес в году в рейсах (тем, вообще, через оффшоры з/п выплачивают с практически 0 налогами).