RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Польщі легалізувалася рекордна
кількість українських...

У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:16

  RomanTik написав:Gastarbaiter, а тот кому переводят - заплатил НДФЛ?

Речь идёт о переводе со своей (иностранной) на свою же (украинскую) карту. Но можно и не переводить, а просто взять у банка дополнительную карту (счёт один - карт к нему несколько) и отдать члену семьи. А член семьи пользуется "чужой" картой. Или просто обналичивает в ближайшем банкомате "чужую" карту.

Обязанность отчислять НДФЛ в украинский бюджет возникает только у налоговых резидентов (гражданство роли не играет). Как только легально прожил в Польше более 6 мес - ты Украине официально ничего не должен. Такой же принцип и у моряков/пилотов, которые более 6 мес в году в рейсах (тем, вообще, через оффшоры з/п выплачивают с практически 0 налогами).
Grover
 
Повідомлень: 148
З нами з: 05.04.11
Подякував: 4 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:29

Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..

  Grover написав:Речь идёт о переводе со своей (иностранной) на свою же (украинскую) карту. Но можно и не переводить

Для налоговой какая разница со своей или не со своей, если она возьмётся этот процесс мониторить?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1820
З нами з: 06.08.19
Подякував: 443 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:30

  Grover написав:
  RomanTik написав:Gastarbaiter, а тот кому переводят - заплатил НДФЛ?

Речь идёт о переводе со своей (иностранной) на свою же (украинскую) карту. Но можно и не переводить, а просто взять у банка дополнительную карту (счёт один - карт к нему несколько) и отдать члену семьи. А член семьи пользуется "чужой" картой. Или просто обналичивает в ближайшем банкомате "чужую" карту.

Обязанность отчислять НДФЛ в украинский бюджет возникает только у налоговых резидентов (гражданство роли не играет). Как только легально прожил в Польше более 6 мес - ты Украине официально ничего не должен. Такой же принцип и у моряков/пилотов, которые более 6 мес в году в рейсах (тем, вообще, через оффшоры з/п выплачивают с практически 0 налогами).

Все гааараздо интереснее:
https://icg-seminar.com.ua/rezident-ukrainy/
и
https://mind.ua/ru/openmind/20212508-
-- налоговое резиденство не так-то просто "потерять" :)
_hunter
 
Повідомлень: 2913
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад 27 тисяч українських родин перейшли на сонячні панелі
R2 » Вів 27 жов, 2020 10:02
4 235
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 жов, 2020 08:34
Буровик
П'ять українських монет, які можна дорого продати в... 1 ... 11, 12, 13
R2 » Пон 13 лис, 2017 13:33
129 12153
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2020 09:28
dovbisartem4
Visa змінює систему прийому платежів для українських...
R2 » П'ят 23 жов, 2020 13:44
3 165
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2020 15:06
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25981)
29.10.2020 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.