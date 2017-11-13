У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
RomanTik написав:Gastarbaiter, а тот кому переводят - заплатил НДФЛ?
Речь идёт о переводе со своей (иностранной) на свою же (украинскую) карту. Но можно и не переводить, а просто взять у банка дополнительную карту (счёт один - карт к нему несколько) и отдать члену семьи. А член семьи пользуется "чужой" картой. Или просто обналичивает в ближайшем банкомате "чужую" карту.
Обязанность отчислять НДФЛ в украинский бюджет возникает только у налоговых резидентов (гражданство роли не играет). Как только легально прожил в Польше более 6 мес - ты Украине официально ничего не должен. Такой же принцип и у моряков/пилотов, которые более 6 мес в году в рейсах (тем, вообще, через оффшоры з/п выплачивают с практически 0 налогами).
RomanTik написав:Gastarbaiter, а тот кому переводят - заплатил НДФЛ?
Речь идёт о переводе со своей (иностранной) на свою же (украинскую) карту. Но можно и не переводить, а просто взять у банка дополнительную карту (счёт один - карт к нему несколько) и отдать члену семьи. А член семьи пользуется "чужой" картой. Или просто обналичивает в ближайшем банкомате "чужую" карту.
Обязанность отчислять НДФЛ в украинский бюджет возникает только у налоговых резидентов (гражданство роли не играет). Как только легально прожил в Польше более 6 мес - ты Украине официально ничего не должен. Такой же принцип и у моряков/пилотов, которые более 6 мес в году в рейсах (тем, вообще, через оффшоры з/п выплачивают с практически 0 налогами).
RO41m написав:Это все хорошо, но сколько из них там с семьей? Или уверенны, что смогут там жить с семьей. Даже работая официально на заводе. Сейчас, когда живут по 5-6 человек в квартире это одно, но если самому тянуть аренду квартиры — отложить не всегда получиться. Чем отличается вечная аренда там от вечной аренды здесь, из-за которой многие без собственного жилья туда и поехали. Многие едут туда заработать побольше и побыстрее, а не за легализацией. Статья на эту тему.
А тем временем
Генеральним консульством України в Кракові 29 жовтня 2020 року був зареєстрований тисячний у 2020 році новонароджений громадянин України!