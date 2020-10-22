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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:05
vitaliy_berdinskikh у нас дуже цікава країна: то голова податкової, забажав ввести податок на гроші заробітчан, то банки блокують гроші пересічних при перерахунку більше ніж 5000 грн. А офшори як працювали, так і працюють на добробут Оліграхів
Додано: Вів 03 лис, 2020 01:24
Re: Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...
Очень существенный и своевременный шаг особенно в свете рассмотрения КСУ дела о неконституционности ФГВФЛ.
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