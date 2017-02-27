Додано: Пон 22 чер, 2026 11:47

Hotab написав: Нема жодного сенсу звертатись до свідомості Ям, won-ів і moveton-їв. Вони будуть максимально ухилятись від сплати податків. Тільки «бітіє визначає свідомість». Нещадне і болюче. Кодексами , КУпАП та ККУ. Нема жодного сенсу звертатись до свідомості Ям, won-ів і moveton-їв. Вони будуть максимально ухилятись від сплати податків. Тільки «бітіє визначає свідомість». Нещадне і болюче. Кодексами , КУпАП та ККУ.

Всім привіт.Може про це вже і була мова, але мені ліньки перечитувати все. Тож закину так.Боженьки, ви що досі ще про податки сперечаєтесь ? (-:Ок, кілька коментів, щоб вам веселіше було.1. Свідомість, справедливість та законність це тупо взагалі про різні речі.2. Закон саме тому і був винайдений людством щоб УРІВНЯТИ "свідомість" та відчуття особистою "справедливості" великої кількості людей з абсолютно різним досвідом, принципами, вихованням, набожністтю і т.д. Щоб вони тупо перестали вбивати один одного за "свою власну правду".3. Якщо по закону, держава дозволяє сплачувати нижчі податки, то треба бути тупою людиною щоб не робити це в угоду потенційних нащадків людей, яких ти навіть не знаєшь. І які відчувають "несправедливість" відносно себе. Крапка. Що це *** за соціалізм повилазив через спробу пристидити людину "свідомісттю" чи "справедливісттю". Йдіть краще навчайтесь або більше працюйте. Крапка.3. Ще раз, якщо ЗАКОН дозволяє - то не тільки дозволено, так потрібно робити!4. Але, для холівару (-: Якщо ви ІТник і працюєте як ФОП на фікс податку, то в законі є декілька умов, яких потрібно дотримуватись. Одна з найцікавіших - ви не можете надавати послуги тільки одному клієнту... Тому що ви тоді не аутсорс, а аутстаф... і маєте платити податки.Ось тут і починається свідоме порушення закону.Бо.1. Існують "компанії прокладки" які розпорошують для тебе (ФОПа) перелік задач між різними компаніями за прийнятний відсоток.2. Податкова про всі ці компанії і схеми все чудово знає. Але чомусь нічого не робить... Дивно, правда.Тож, якщо людина на ФОПі працює для декількох реальних компаній, то в чому проблема ?А якщо ні - то, як свідомі українці - звертайтесь до нашої законотворчої та виконавчої влади, чому вони таке дозволяють (не помічають).І тоді всіх посадять, або всі почнуть платити податки (-:Але я заглянув до вас не про це.Що там з курсом буде протягом місяця, двох?Хтось щось може сказати, буду вдячний.З повагою до всіх думок, цінностей та відчуттів.Гарного дня всім!