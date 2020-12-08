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Абонплату на газ перерахують:
усі українці через місяць...

Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:21

  shapo написав:
  _hunter написав:Увы, но вот то вот "все" происходит из-за таких плакунов-нытиков, которые только и могут что жаловаться. Что-то делать??? -- "да вы что?!! -- это же _свое_ время тратить нужно -- я лучше подожду пока оно как-то само"...
Я понимаю -- при совке оно только так и работало. Но совок 30 лет назад закончился -- пора и перестроится, может?..
Вон выше хороший пример типичного европейца -- у RomanTik есть проблема? -- узнал как решать -- и пошел решать. Все.
Или кто-то все еще думает, что выигранные суды в Штатах за "обжигание неожиданно горячим кофе" или "постиранных домашних животных" -- они получились потому, что их корпорациям тупо деньги девать некуда? -- и это такой вид благотворительности?


Перестройщик тролевый. Ты понятия не имеешь не только о совке, но и о штатах где наверняка ни разу не был,а если и был туристом, то точно не судился,"знаток" американской судебной системы.

Аж приятно посмотреть: человек все знает, везде побывал... Одно странно: всех умений -- "сидеть на попе ровно". :lol:
_hunter
 
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