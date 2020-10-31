Про це пише НБУ.
Дивися повний текст В НБУ назвали головні причини, чому українці не користуються активно фінпослугами.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:49
В НБУ назвали головні причини, чому українці не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ назвали головні причини, чому українці не користуються активно фінпослугами.
Додано: Чет 05 лис, 2020 09:55
Некоторые знакомые перестали пользоваться переводами для, например, совместных покупок типа подарка на день рождения после усиления финмониторинга. Особенно ФОПы - кому охота доказывать, что это не доход, подлежащий налогообложения.
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:50
volch5, при чём тут ФОПы? Переводы были на счёт ФОПа, а не физика? Тогда это для единщика таки доход, подлежащий налогообложению. Было бы очень интересно узнать каким образом можно доказать обратное.
Если на счёт физика переводить, то это тоже налогооблагаемый доход, причём по ставке НДФЛ, что куда неприятнее ставки единщиков, но только если переводил не близкий родственник и облагается только та часть перевода, которая выше четверти МЗП, т.е. 1250 грн на сейчас. Для тех, кто скидывается на бОльшие суммы, есть совместная оплата от Монобанка, но меня терзают сомнения, что на редкий перевод и в 10-20 тыр налоговая возбудится.
В общем, не знаю. Мои знакомые наоборот, скорее чаще стали практиковать переводы вместо передачи налички.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 04:54
Электронные деньги, по сути, не твои в прямом смысле слова. Ведь любое низкосортной туловище из банка с образованием 5классов может одной кнопкой заблокировать их. Также на них можно наложить арест из-за какой то мелочной задолженности. Другое дело налик- скрутил в баклажечку и всё, сохранность высокой степени. Можно даже закопать и ничего им не будет
Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:20
Re: В НБУ назвали головні причини, чому українці не...
А когда именно была та дата когда финмониторинг усилился?
ФОПы собирают деньги на дни рождения на свой предпринимательский счёт? А при чём тут финмониторинг если это уже вопрос налоговой?
Mind the gap.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:22
Re: В НБУ назвали головні причини, чому українці не...
Любые фиатные деньги не твои, что успешно доказала к примеру девальвация 90-х.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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