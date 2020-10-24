«Укрзалізниця» зможе вирішити частину фінансових проблем, якщо подолає корупцію, через яку втрачає до 20 млрд грн щороку.
Дивися повний текст Омелян ствержжує, що УЗ може отримувати додатково 20 млрд грн щорічно, та за однієї умови.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 21:38
Омелян ствержжує, що УЗ може отримувати додатково 20...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян ствержжує, що УЗ може отримувати додатково 20 млрд грн щорічно, та за однієї умови.
Додано: Нед 08 лис, 2020 23:55
"стверЖЖує"
Редакция уже получила "демократические" деньги?
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 09 лис, 2020 01:27
А чому Омелян не подолав цю корупцію, перебуваючи на посаді міністра??? Як раз в його правління ми стикались із чиновниками підконтрольних структур - то був реально жах, який просто вбив у нас бажання інвестувати в розвиток. Він правий: вбила корупція, та міністром був саме він!
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