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В Україні розроблено стандарт заспокоєння дорожнього руху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лис, 2020 07:48
Пропонуємо до обговорення:
Вперше в Україні розроблено стандарт заходів і засобів для заспокоєння дорожнього руху, згідно з яким з 1 листопада на автошляхах України, крім "лежачих поліцейських", почнуть використовувати острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери і розділові смуги.
Дивися повний текст В Україні розроблено стандарт заспокоєння дорожнього руху
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Додано: Пон 09 лис, 2020 07:48
Сначала уберите ямы, а островки наоборот вечером зона переворачивания авто .Мозгов вообще нету . Займитесь пробками расширите дороги уберите ямы настройте светофоры .
было три полосы на перекрестке одни в лево на третей автобус и все стрех полос в одну на проспекте !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. а вам успокоители надо, нервов нахватает.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 08:23
Ще один доказ, що укравтодор займається лише ускладненням руху, а не покращенням.
Через керування цих д.ебілів на Київ чекає транспортний колапс.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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