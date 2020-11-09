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Шмигаль назвав три джерела
фінансування боротьби з...

Шмигаль назвав три джерела фінансування боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:21

Шмигаль назвав три джерела фінансування боротьби з...

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про фінансування боротьби з епідемією коронавірусу COVID-19 в Україні.

Дивися повний текст Шмигаль назвав три джерела фінансування боротьби з коронавірусом.
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Что,ковидный фонд уже успели разворовать?Молодцы...
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