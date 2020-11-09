Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про фінансування боротьби з епідемією коронавірусу COVID-19 в Україні.
Дивися повний текст Шмигаль назвав три джерела фінансування боротьби з коронавірусом.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 19:21
Шмигаль назвав три джерела фінансування боротьби з...
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Дивися повний текст Шмигаль назвав три джерела фінансування боротьби з коронавірусом.
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