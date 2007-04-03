И вообще с любого поступления крипты. И вот тут становится интересно почитать налоговую декларацию за прошлый год
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 чер, 2026 20:46
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
И вообще с любого поступления крипты. И вот тут становится интересно почитать налоговую декларацию за прошлый год
Додано: Нед 21 чер, 2026 01:53
vitaxa2006 "до 2030 року побачимо біток по 1 млн $ ?" - Скорее Вы выздоровеете, станете миллионером, Ваша дочь купит квартиру в Киеве, чем ми побачимо біток по 1 млн. $ до 2030 року.
В 2029 г. биток будет около 190 тис.$, а в 2030 г. - около 120 тис.$.
Не отчаивайтесь!
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