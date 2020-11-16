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Енергетика
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:38

  freeze написав:В тарифах.
Слоган - У нас хорошие тарифы, сделанные для себя.

Что значит для себя? Стройте станцию и лично у Вас будут такие же "хорошие" тарифы.

Ладно, это оффтоп уже конкретный, но напрягают люди с их необоснованными обвинениями. Любят у нас без суда и следствия.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:46

  Ethereum написав:Претензії да ахметових за Мгватні станції так,а до людей які?


Претензий до людей нет, только до зверей.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/47855 ... lomojskogo
На самом деле тема зеленых тарифов имеет прямое отношение к контексту
валютного рынка.

1.Это одна из мега афер нашей современности, которая не только разбалансировала энергорынок, но и медленно но уверенно подкидывает дров в котел, который может взорвать нашу экономику и обвалить гривну до 35 "плюс".

2.Воровство в законе проведено через подконтрольные группы основными бенефициарами в Украине. Основных бенефициаров по инфо 24-го канала трое, не буду их озвучивать,чтобы сообщение не перекинули на другую ветку форума, но все понимают - кто эти трое.
Кроме этой тройки есть конечно и реальные не кипрские иностранцы по мелочи, которые падки на сладкое и халяву.Если страна разрешила себя грабить-почему бы и нет.
Есть и обычные соотечественники, которые просто держали нос по ветру и подсели на хвост паравоза,вместе с группировками и также имеют свою долю очень сладкого пирожка.
Но на три четверти пылесосит деньги -эта тройка.

3.И эта грабительская переплата идет за счет каждого украинца,за счет каждой бабульки, которая платит за энергию в банке ежемесячно, за счет каждого, кто покупает доллар, или евро в обменнике, удивлясь, почему даже в КВД, когда с деньгами туго у всех гривна не ревальвирует до 26-27 хотя бы, за счет каждого кто переплачивает за товары и услуги, поскольку цена энергии заложена во всем.
А последствия как раз в том, что поезд экономики мчится под откос на полном пару, а
реальное Чикаго 30-х годов прошлого века, которое творится в нашей зеленой энергетике просто ускоряет его, приближая очередную волну полноценного фин-эк.кризиса.

4.Это то же самое как в сказке про Чипполино сеньор помидор заставлял покупать воздух.

5.Это то же самое по простому , как если бы в одном ряду было десять продуктовых магазинов с колбасой по 1 грн. образно говоря, но на подходах стояла гоп-компания и силой загоняла покупателей в магазин, где колбаса по 10 грн.

6.Да и правильно тут выше написали - не понимать, что дважды два четыре, не понимать, что зеленая энергетика грабит каждого украинца это надо или:
-быть не в теме, не разбираться в экономике, не понимать элементарщины
-или быть в теме, т.е. либо самому иметь с этого выгоду, либо работать в обслуге группировки, которая качает с этой схемы за счет всех нас.

7.Ну и реакция иностранцев- 11 послов возмутились...
Это цинизм, господа, такой простой себе цинизм.
Из той же серии ,когда нам грозно заявляют везите нам кругляк,а то не дадим денег- кредитов, но заводы построены сразу же за таможней,за границей, десятки заводов....

8.Фишка в том, что у каждого свои нац. интересы.
Схема зеленой энергетики - это не нац.интересы, это интересы группировок,кланов.

9.Ну и последнее.Закон,да - схема облачена в закон.
Но вот я на "мужицкий ум" думаю так.
Я по основной профессии адвокат конкретно по уголовным делам. Были у меня дела, когда людей обманным путем завлекали подписывать дарственные на квартиры.
Вроде как также все законно, человек сам подписал и можно поднять вой насчет того,что закон,есть закон.
Но налицо в данном случае также схема, при которой нарушены основные принципы законности в государстве, группировка обманным мошенническим путем заставила человека собственноручно подписать эту дарственную, ну или продать за копейки.
Поэтому в уголовном праве в таких случаях есть шанс восстановить справедливость.

Может не сильно удачное сравнение, ну так вспомнилось просто,тут конечно нечто иное, тут оно все прошло как бы по канве, что вот вам мега -тариф ,вкладывайте ваши деньги.

Но ,тут явное нарушение конституционного права, государство обязано обеспечивать экономико организационные функции в интересах именно всех 100% людей данной страны, а не экономические интересы кланов.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:09

  Вадим Жураковский написав:
  swan forever написав:
  Вадим Жураковский написав:Или чилавек вложился в панели, или чилавек работает на ахметку - третьего не дано.

а где воровство-то?


Ви постачаєте електроенергію за якою ціною?
А споживаєте?
А звідки в енергоатома збитки?

Придивіться. Десь тут по любому є воровство! :wink:
Sawradym
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:21

Енергетика

  Українець написав:Вадим Жураковский
Ми ж не протів зеленої енергії, але чому купка шахраїв поприймала закони для грабунку всіх громадян України. Якщо хочуть виробляти зелену енергію раді бога, але тариф повинен визначати ринок, а не "указ". Хай по таких тарифах поставляють собі на свої підприємства. Я наприклад не хочу спосорувати Ахметку.

Так а якось і варіантів немає. Треба дивитися на років 5-10 наперед. Чомусь тиша про те, що з 15 українських енергоблоків здається 9 чи 10, до 2030 року закриється, тому що вийде строк експлуатації. Що будемо робити тоді - копати нові шахти та будувати аналогі буршитнської смердючої тец? Я теж не люблю олігархів, але у 2030 році багато де вже заборонять бензинові авто. Зрозуміло що у нас в Україні все робиться черз ду..у, але так рубати шашкою про зраду з зеленою енергетикою, як в усіх змі де все будується на емоціях, теж не можна.
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:36

d44
Зелена енергетикуа сама заживе, коли навкруги все угроблять і тарифи до небес підскочать. Люди вже все рахують чи купувати газ по 11грн чи топити твердим паливом чи електрикою. А розказувати байки про те що в далекому далекому майбутньому космічні кораблі України будуть бороздити простори гадлактики- то це до дітей в садік. В нас немає держави, ну формально ніби є, і немає стратигічних національних інтересів.
Бажаючих платити податки і т.д. в такій державі взагалі немає.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:50

  Ethereum написав:
  freeze написав:
В тарифах.
Слоган - У нас хорошие тарифы, сделанные для себя.


В чому полягає це? Людина вклала 15-20к баксів і підтримує зелену енергетику. Не купляє росгаз. Відіб'є розходи за 10 років згідно тарифу. В чому воровство?
Претензії да ахметових за Мгватні станції так,а до людей які?


А що, Ахметов не людина?.. Чому "людині" можна підтримувати зелену енергетику, а Ахметову не можна?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:42

Ситуация в украинской энергетике близка к коллапсу. И.о. министра энергетики Ольга Буславец в апреле была назначена, чтобы вывести отрасль из кризиса, но в итоге создала новый, более масштабный кризис. Ахметов банкует.

В ближайшие недели в случае резких похолоданий в стране возможны блек-ауты. Энергоатом истощён и не может запустить в работу дополнительные блоки. Это результат ручного управления Буславец, которая еще весной ограничила работу блоков АЭС, чтобы генерация Ахметова могла зарабатывать сверхприбыли. Результат – убыток государственного Энергоатома за 9 месяцев превысил 4 млрд грн. У госкомпании нет денег на ремонт блоков, многомиллиардные долдни перед поставщиками, многие из которых уже банкротятся.

По данным наших источников, Буславец дала указание приоритетно перечислять деньги частным производителям по «зелёному» тарифу, и не платить государственную Энергоатому.

Всего полгода Буславец во главе отрасли и в стране уже острый дефицит электроэнергии. Цена электроэнергии на рынке за три месяца взлетела на 40%. Чтобы подогреть спекулятивный рост цены ДТЕК Ахметова останавливает свои энергоблоки в надуманный «аварийный ремонт». Но Буславец даже в таких условиях продолжает лоббировать запрет импорта электроэнергии.

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