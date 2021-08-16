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Енергетика
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 17 сер, 2021 15:14
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:11
Вадим Жураковский написав:
Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство?
Закупают по 0.15 грн, продают по 1.68 грн. Или зеленый тариф - покупают по 5 грн, продают по 1.60 грн. Весь банкет за счет госбюджета и завышенных административным путем тарифов, в этом суть схем.
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