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На виплату держборгу пішла
кожна восьма гривня...

На виплату держборгу пішла кожна восьма гривня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:18

На виплату держборгу пішла кожна восьма гривня...

Пропонуємо до обговорення:
Державний борг за 9 місяців 2020 року збільшився на 347 млрд грн або 17%, – до 2,3 трлн грн.

Дивися повний текст На виплату держборгу пішла кожна восьма гривня бюджету-2020 - Рахункова палата.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:18

Весь 2019й нам втирали, что путём ОВГЗ долг превращается в основном в гривневый и поэтому, хоть и проценты по нему выше, зато не страшна девальвация. И это великое достижение Зе-команды, в отличие от папередникив, которые набирали в валюте. А теперь получили, что при валюте, упавшей на примерно 17% (28 / 24 = 1.67), долг на те же 17% и вырос, как если бы был целиком в валюте. Прямо арифметические чудеса.
moveton
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