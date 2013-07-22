Какой фонд сейчас лучше?

Просмотрел эту неуклюжую рекламу ПИФов. И понял, что весь народ здесь слишком далек от истины, которая вообще-то лежит прямо на поверхности, но ее не хотят увидеть. Достаточно пробежаться по законодательству, чтобы увидеть истинное предназначение ПИФов. Ведь это просто внутренний оффшор какого-то холдинга и точка.
Поэтому при закрытии ПИФов все владельцы его акций в лучшем случае получат (вместо денег с процентами) акции или имущественные права в другой форме на давно не работающие предприятия со всеми последствиями в дальнейшем.