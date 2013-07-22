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Какой фонд сейчас лучше?

Какой фонд сейчас лучше?
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Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 18:35

Re: Какой фонд сейчас лучше?

Просмотрел эту неуклюжую рекламу ПИФов. :) И понял, что весь народ здесь слишком далек от истины, которая вообще-то лежит прямо на поверхности, но ее не хотят увидеть. Достаточно пробежаться по законодательству, чтобы увидеть истинное предназначение ПИФов. Ведь это просто внутренний оффшор какого-то холдинга и точка.

Поэтому при закрытии ПИФов все владельцы его акций в лучшем случае получат (вместо денег с процентами) акции или имущественные права в другой форме на давно не работающие предприятия со всеми последствиями в дальнейшем.
buratinyo
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