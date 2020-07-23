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Не подали декларацію або
несвоєчасно відзвітували: яку...

Не подали декларацію або несвоєчасно відзвітували: яку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 01:18

Не подали декларацію або несвоєчасно відзвітували: яку...

Пропонуємо до обговорення:
Податківці розповіли, яка перевірка проводиться та у які строки у разі несвоєчасного подання податкових декларацій.(розрахунків).

Дивися повний текст Не подали декларацію або несвоєчасно відзвітували: яку податкову перевірку чекати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 01:18

может быть предметом камеральной проверки
Почему не камерных пыток?
p_a_l
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