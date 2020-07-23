Податківці розповіли, яка перевірка проводиться та у які строки у разі несвоєчасного подання податкових декларацій.(розрахунків).
Дивися повний текст Не подали декларацію або несвоєчасно відзвітували: яку податкову перевірку чекати.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 01:18
Не подали декларацію або несвоєчасно відзвітували: яку...
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Дивися повний текст Не подали декларацію або несвоєчасно відзвітували: яку податкову перевірку чекати.
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