Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,...
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Амвросий написав:В уряді грошей кури не клюють, вони не знають вже куди їх дівати, наприклад:
- підвищують витрати на офіс президента на 40%,
- підвищують видатки на Верховну Раду на 25%,
- підвищують посадови оклади усіх категорій державних службовців з 1 січня 2021 року.
То є індикатором надмірного надлишку коштів в держбюджеті. То навіщо ще й новий кредит під кабальні умови? Або ви так жартуєте?
Ну надмірного залишку коштів в бюджеті наверное все-таки нет. Но пировать во время ковидной чумы, выделяя повышенные расходы на раду, офис нашего любимого президента и службовцив - это позор. Перенаправлять деньги на дороги (когда на дороги и так было предусмотрено выделение кучи денег, а медицина критически нуждается и без ковида в деньгах, а каждая гривна там будет полезна) - это позор, откровеннейшая коррупция и наплевательство на собственную страну со стороны т.н. слуг.
И да, я против очередного транша мвф, очередной дозы и всей этой коррупции и экспериментов. Никаких курсов 50-100, всепропало в ближайшее время, о которых здесь писали, тоже не будет - ну 30-35 может быть, и то не факт.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 30 лис, 2020 01:58, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:В уряді грошей кури не клюють, вони не знають вже куди їх дівати, наприклад:
- підвищують витрати на офіс президента на 40%,
- підвищують видатки на Верховну Раду на 25%,
- підвищують посадови оклади усіх категорій державних службовців з 1 січня 2021 року.
То є індикатором надмірного надлишку коштів в держбюджеті. То навіщо ще й новий кредит під кабальні умови? Або ви так жартуєте?
Ну надмірного залишку коштів в бюджеті наверное все-таки нет. Но пировать во время ковидной чумы, выделяя повышенные расходы на раду, офис нашего любимого президента и службовцив - это позор. Перенаправлять деньги на дороги (когда на дороги и так было предусмотрено выделение кучи денег, а медицина критически нуждается и без ковида в деньгах, а каждая гривна там будет полезна) - это позор, откровеннейшая коррупция и наплевательство на собственную страну со стороны т.н. слуг.
И да, я против очередного транша мвф, очередной дозы и всей этой коррупции и экспериментов. Никаких курсов 50-100, всепропало в ближайшее время, о которых здесь писали, тоже не будет - ну 30-35 может быть, и то не факт.
Это Вы о представительских лимузинах, что покупает Одесская Железная дорога для правительственных кланов? А рабочие десятилетиями живут в теплушках и им "обещают жильё". Или о паровозах, что уже рассыпаются, бо гроши вже вкралы?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.