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Повноцінний локдаун може врятувати
Україну, але є умова,...

Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 01:45

Re: Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,

  Амвросий написав:В уряді грошей кури не клюють, вони не знають вже куди їх дівати, наприклад:

- підвищують витрати на офіс президента на 40%,

- підвищують видатки на Верховну Раду на 25%,

- підвищують посадови оклади усіх категорій державних службовців з 1 січня 2021 року.

То є індикатором надмірного надлишку коштів в держбюджеті. То навіщо ще й новий кредит під кабальні умови? Або ви так жартуєте?


Ну надмірного залишку коштів в бюджеті наверное все-таки нет.
Но пировать во время ковидной чумы, выделяя повышенные расходы на раду, офис нашего любимого президента и службовцив - это позор.
Перенаправлять деньги на дороги (когда на дороги и так было предусмотрено выделение кучи денег, а медицина критически нуждается и без ковида в деньгах, а каждая гривна там будет полезна) - это позор, откровеннейшая коррупция и наплевательство на собственную страну со стороны т.н. слуг.

И да, я против очередного транша мвф, очередной дозы и всей этой коррупции и экспериментов. :? Никаких курсов 50-100, всепропало в ближайшее время, о которых здесь писали, тоже не будет - ну 30-35 может быть, и то не факт.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 30 лис, 2020 01:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 01:56

  Alex2007 написав:Ну надмірного залишку коштів в бюджеті наверное все-таки нет.


Когда денег нехватает, зарплаты и расходы наоборот сокращают и урезают.

Раз видят возможность увеличить зарплаты и расходы - это 100% подтверждение, что имеется черезмерный избыток денег в госбюджете.

Вот они и не знают куда эти деньги пристроить. Очевидно для этого и кредит хотят взять, чтобы растратить часть денег из госбюджета на выплату процентов по кредиту.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 30 лис, 2020 04:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 02:11

  Alex2007 написав:
  Амвросий написав:В уряді грошей кури не клюють, вони не знають вже куди їх дівати, наприклад:

- підвищують витрати на офіс президента на 40%,

- підвищують видатки на Верховну Раду на 25%,

- підвищують посадови оклади усіх категорій державних службовців з 1 січня 2021 року.

То є індикатором надмірного надлишку коштів в держбюджеті. То навіщо ще й новий кредит під кабальні умови? Або ви так жартуєте?


Ну надмірного залишку коштів в бюджеті наверное все-таки нет.
Но пировать во время ковидной чумы, выделяя повышенные расходы на раду, офис нашего любимого президента и службовцив - это позор.
Перенаправлять деньги на дороги (когда на дороги и так было предусмотрено выделение кучи денег, а медицина критически нуждается и без ковида в деньгах, а каждая гривна там будет полезна) - это позор, откровеннейшая коррупция и наплевательство на собственную страну со стороны т.н. слуг.

И да, я против очередного транша мвф, очередной дозы и всей этой коррупции и экспериментов. :? Никаких курсов 50-100, всепропало в ближайшее время, о которых здесь писали, тоже не будет - ну 30-35 может быть, и то не факт.

:mrgreen:
Это Вы о представительских лимузинах, что покупает Одесская Железная дорога для правительственных кланов?
А рабочие десятилетиями живут в теплушках и им "обещают жильё".
Или о паровозах, что уже рассыпаются, бо гроши вже вкралы? :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 08:34

Re: Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,

Повноцінний локдаун може врятувати Україну,


От чего именно? От населения у которого ещё есть деньги превратив всех в население без денег?

  rytton написав:а раньше говорили,что кредиты МВФ это зло и кабала:))))

Так это ж был попсовый сериал с простыми решениями всех проблем, для зрителей зомбоящика :mrgreen:
Mind the gap.
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