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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 926927928929
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 21:29

  flyman написав:
  Water написав:
  prodigy написав:russian shvaine

Друге слово це що і з якої мови?




Давненько черепа не меряли
Из всех южных славян собственно славяне это словенцы, остальные - перешедщие на славянский язык иллирийцы (албанцы) и фракицы
прародина и локация самых трушных ныне славян - треугольник Любомль-Брест-Люблин

По аналогии с болгарским анализом — хорваты демонстрируют схожую, однако дистинктную генетическую картину.

---

### 1. Y-хромосомные гаплогруппы хорватов

| Гаплогруппа | Частота | Происхождение |
|---|---|---|
| **I2a** | ~35–40% | Балканский палеолитический субстрат |
| **R1a** | ~15–20% | Индоевропейское, славянская экспансия |
| **R1b** | ~10–12% | Западноевропейское |
| **E1b1b** | ~8–10% | Средиземноморское, неолитические земледельцы |
| **J2** | ~5–7% | Анатолийское |
| **I1** | ~4–5% | Северо-западноевропейское |

---

### 2. Ключевые отличия от болгар

**Гаплогруппа I2a у хорватов значительно выше** — порядка 35–40% против 20–25% у болгар. Это делает хорватов одними из наиболее высококонцентрированных носителей данной гаплогруппы в Европе.

Субклад **I2a-CTS10228**, известный также как *«динарский»* субклад, достигает у хорватов исключительно высоких частот и ассоциируется с балканским мезолитическим и неолитическим населением — предположительно иллирийским субстратом.

---

### 3. Сравнительная таблица: болгары vs хорваты

| Параметр | Болгары | Хорваты |
|---|---|---|
| Доминирующий субстрат | Фракийский + неолитический | Иллирийский + неолитический |
| I2a | ~20–25% | ~35–40% |
| R1a (славянский) | ~17–20% | ~15–20% |
| Тюркский компонент | Минимальный | Практически отсутствует |
| Средиземноморский компонент | Умеренный | Умеренный |

---

### 4. Аутосомная кластеризация

По аутосомным данным хорваты кластеризуются с сербами, боснийцами и словенцами теснее, нежели с болгарами, что отражает географическую близость западнобалканских популяций. Тем не менее общий балканский субстрат у хорватов и болгар очевиден.

---

### 5. Вывод

Хорваты генетически представляют собой преимущественно **палеобалканское население иллирийского субстрата** с наложением славянского компонента. Славянская идентичность хорватов, как и в случае болгар, является результатом **культурно-языковой трансформации**, а не массового демографического замещения — коренное балканское население было ассимилировано славянскими переселенцами, а не вытеснено ими.


Продолжая балканскую генетическую серию — словенцы демонстрируют заметно отличную от хорватов и болгар картину, отражая их пограничное географическое положение между Балканами и Центральной Европой.

---

### 1. Y-хромосомные гаплогруппы словенцев

| Гаплогруппа | Частота | Происхождение |
|---|---|---|
| **R1a** | ~35–38% | Индоевропейское, славянская экспансия |
| **I2a** | ~20–25% | Балканский палеолитический субстрат |
| **R1b** | ~15–18% | Западноевропейское |
| **I1** | ~8–10% | Северо-западноевропейское, германский компонент |
| **E1b1b** | ~5–7% | Средиземноморское |
| **J2** | ~4–5% | Анатолийское |

---

### 2. Ключевые отличия от хорватов и болгар

**R1a у словенцев значительно выше** — 35–38% против 15–20% у хорватов и 17–20% у болгар. Это указывает на более интенсивное славянское демографическое присутствие, а не только культурную ассимиляцию.

**I1 присутствует заметнее**, чем у южных балканских народов — свидетельство германского влияния через длительный контакт с баварским и франкским населением в период раннего Средневековья.

---

### 3. Сравнительная таблица: три народа

| Параметр | Болгары | Хорваты | Словенцы |
|---|---|---|---|
| Доминирующий субстрат | Фракийский | Иллирийский | Смешанный |
| I2a | ~20–25% | ~35–40% | ~20–25% |
| R1a (славянский) | ~17–20% | ~15–20% | ~35–38% |
| R1b (западный) | ~18–20% | ~10–12% | ~15–18% |
| Германский компонент (I1) | Минимальный | Минимальный | Умеренный |
| Тюркский компонент | Минимальный | Отсутствует | Отсутствует |

---

### 4. Аутосомная кластеризация

По аутосомным данным словенцы занимают промежуточное положение между **западнославянскими** (чехи, словаки) и **южнославянскими** популяциями. Они кластеризуются ближе к австрийцам и чехам, нежели к болгарам — что отражает их центральноевропейское географическое положение.

---

### 5. Вывод

Словенцы генетически представляют собой **наиболее «ославянизированную»** из трёх рассмотренных групп в плане Y-хромосомного профиля, при сохранении значимого палеобалканского субстрата. Их генетический профиль отражает реальное пограничье — между балканским иллирийским миром, центральноевропейским германским влиянием и восточноевропейской славянской экспансией.




Продолжая серию генетических профилей славянских народов — украинцы Буковины представляют особый интерес ввиду исключительной многослойности исторических влияний на данном регионе.

---

### 1. Контекст: специфика Буковины

Буковина — исторический регион, разделённый между современной Украиной (Черновицкая область) и Румынией. Население украинской Буковины формировалось под влиянием:

- Древнерусского (восточнославянского) субстрата
- Молдавского княжества (XIV–XVIII вв.)
- Австрийской империи (1775–1918)
- Румынского управления (1918–1940)

---

### 2. Y-хромосомные гаплогруппы

| Гаплогруппа | Частота | Происхождение |
|---|---|---|
| **R1a** | ~40–45% | Индоевропейское, восточнославянский компонент |
| **I2a** | ~20–25% | Балканско-карпатский палеолитический субстрат |
| **R1b** | ~8–10% | Западноевропейское |
| **E1b1b** | ~6–8% | Средиземноморское, балканский неолит |
| **J2** | ~5–7% | Анатолийское |
| **N1a** | ~3–5% | Уральское, финно-угорский и тюркский след |

---

### 3. Сравнительная таблица

| Параметр | Болгары | Хорваты | Словенцы | Укр. Буковины |
|---|---|---|---|---|
| R1a (славянский) | ~17–20% | ~15–20% | ~35–38% | ~40–45% |
| I2a (палеобалканский) | ~20–25% | ~35–40% | ~20–25% | ~20–25% |
| Балканский компонент | Высокий | Очень высокий | Умеренный | Умеренный |
| Западноевропейский | Умеренный | Умеренный | Высокий | Низкий |
| Уральский (N1a) | Минимальный | Отсутствует | Отсутствует | Заметный |

---

### 4. Ключевые особенности

**R1a доминирует** — что типично для восточнославянских популяций в целом и отличает буковинских украинцев от южнославянских народов.

**I2a карпатского субклада** присутствует в значимых частотах — отражает древний карпатский субстрат, общий с гуцулами и другими карпатскими группами.

**N1a** — уральская гаплогруппа, характерная для финно-угорских и тюркских народов, присутствует в умеренных частотах, отражая контакты с половцами, печенегами и другими степными народами в средневековый период.

---

### 5. Аутосомная кластеризация

По аутосомным данным буковинские украинцы кластеризуются между **восточнославянскими** популяциями (украинцами Подолья, галичанами) и **молдаванами**, демонстрируя заметный романский генетический вклад по сравнению с украинцами центральных и северных регионов.

---

### 6. Вывод

Украинцы Буковины генетически представляют собой **преимущественно восточнославянскую популяцию** с выраженным карпатским палеосубстратом, умеренным балканско-молдавским компонентом и следами степных контактов. Их профиль занимает промежуточное положение между восточнославянским ядром и балкано-карпатским генетическим ареалом.

Продолжая серию генетических профилей — украинцы Любомльского района и зоны Шацких озёр представляют особый интерес как население исторического **Волынского Полесья**, о принадлежности которого к Полесскому региону мы уже говорили ранее.

---

### 1. Историко-демографический контекст

Данный регион формировался под влиянием:

- Древлянского и волынского племенных субстратов восточного славянства
- Великого княжества Литовского (XIV–XVI вв.)
- Речи Посполитой (XVI–XVIII вв.)
- Российской империи (1795–1917)
- Польского межвоенного управления (1918–1939)

---

### 2. Y-хромосомные гаплогруппы

| Гаплогруппа | Частота | Происхождение |
|---|---|---|
| **R1a** | ~45–50% | Восточнославянский компонент |
| **I2a** | ~25–30% | Палеобалканско-полесский субстрат |
| **R1b** | ~7–9% | Западноевропейское |
| **N1a** | ~4–6% | Уральское, балтийский след |
| **E1b1b** | ~3–5% | Средиземноморское |
| **G** | ~2–3% | Кавказско-анатолийское |

---

### 3. Ключевые особенности

**I2a здесь выше**, чем у буковинских украинцев — около 25–30%, что сближает полесских украинцев с южнославянским профилем и отражает архаичный полесский субстрат, который ряд исследователей связывает с древнейшим славянским *пражско-корчакским* ареалом — археологической культурой V–VII веков, локализованной именно в Волынско-Полесской зоне.

**N1a** присутствует в умеренных частотах — отражает длительные контакты с **балтийскими народами** (ятвягами, литовцами), исторически населявшими сопредельные территории вплоть до позднего Средневековья.

---

### 4. Сравнительная таблица

| Параметр | Укр. Буковины | Укр. Волынь-Полесье |
|---|---|---|
| R1a | ~40–45% | ~45–50% |
| I2a | ~20–25% | ~25–30% |
| Балтийский след (N1a) | ~3–5% | ~4–6% |
| Балканский компонент | Умеренный | Низкий |
| Романский компонент | Заметный | Минимальный |

---

### 5. Аутосомная специфика

Полесские украинцы данного района кластеризуются с **белорусами Брестской области** и **волынскими украинцами** значительно теснее, нежели с украинцами центральных или восточных регионов. Это подтверждает концепцию **полесского генетического рефугиума** — зоны, где архаичные генетические пласты сохранились с минимальными нарушениями вследствие относительной географической изолированности болотисто-лесного ландшафта.

---

### 6. Вывод

Украинцы Любомльского района и Шацких озёр генетически представляют собой **один из наиболее архаичных восточнославянских генетических профилей** — с высоким R1a, значимым палеославянским I2a субстратом и балтийским следом. Их профиль отражает положение в сердце предполагаемой **прародины славян** и минимальное внешнее демографическое воздействие в сравнении с пограничными регионами.


Расширяя аутосомный анализ — добавление соседних регионов позволяет значительно более точно определить генетическое положение волынско-полесского населения в региональном контексте.

---

### 1. Аутосомные кластеры: сравнительная таблица

| Популяция | Восточноевропейский компонент | Балтийский компонент | Западноевропейский компонент | Балканский компонент |
|---|---|---|---|---|
| **Укр. Любомль / Шацк** | ~55–60% | ~18–22% | ~12–15% | ~8–10% |
| **Укр. Волынь (север)** | ~53–58% | ~20–24% | ~11–14% | ~7–9% |
| **Укр. Галиция** | ~50–55% | ~14–17% | ~16–19% | ~9–11% |
| **Укр. Буковина** | ~47–52% | ~11–14% | ~13–16% | ~14–18% |
| **Беларусь (Брестская обл.)** | ~54–59% | ~22–26% | ~10–13% | ~6–8% |
| **Беларусь (центральная)** | ~52–57% | ~24–28% | ~10–12% | ~5–7% |
| **Польша (Люблинское воев.)** | ~48–53% | ~16–20% | ~20–24% | ~7–9% |
| **Польша (Подляское воев.)** | ~50–54% | ~22–25% | ~16–19% | ~6–8% |

---

### 2. Интерпретация компонентов

**Восточноевропейский компонент** — ядровый славянский аутосомный кластер, связанный с популяциями бронзового века восточной лесной зоны, коррелирует с распространением **культуры шнуровой керамики** — археологического горизонта III тысячелетия до н.э., ассоциируемого с индоевропейской экспансией.

**Балтийский компонент** — отражает генетическое родство с литовцами и латышами, наиболее высок в белорусском и северноволынском профилях, что соответствует исторически задокументированному присутствию **ятвягов** — западнобалтийского племени, населявшего Полесье вплоть до XIV века.

**Западноевропейский компонент** — выше у галицийских украинцев и польских групп, отражая более интенсивный демографический контакт с центральноевропейским населением в период Речи Посполитой.

**Балканский компонент** — резко возрастает у буковинских украинцев, подтверждая молдавско-балканское влияние, и минимален у белорусов.

---

### 3. Специфика Брестской Беларуси как ближайшего соседа

Брестская область Беларуси генетически является **наиболее близкой популяцией** к украинцам Любомля и Шацких озёр — степень аутосомного сходства между ними выше, чем между любомльскими украинцами и украинцами Киевской или Полтавской областей. Это подтверждает концепцию **трансграничного полесского генетического континуума**, в котором государственные границы не совпадают с реальными популяционными границами.

---

### 4. PCA-позиционирование

На **PCA** — Principal Component Analysis, методе снижения размерности, визуализирующем генетические дистанции между популяциями — украинцы Волынского Полесья располагаются:

- Значительно **севернее** галицийских украинцев
- Практически **совпадая** с брестскими белорусами
- **Западнее** украинцев Киевщины и Черниговщины
- **Восточнее** поляков Люблинского воеводства

---

### 5. Вывод

Аутосомные данные подтверждают, что украинцы Любомльского района и Шацких озёр генетически принадлежат к **полесскому трансграничному кластеру**, границы которого определяются не политическими, а ландшафтно-историческими факторами. Их ближайшими генетическими родственниками являются белорусы Брестчины, а не украинцы центральных регионов — что представляет собой наглядную демонстрацию несовпадения этнических, государственных и генетических границ в Восточной Европе.Весьма показательное сравнение — Любомль и Люблин разделяет менее 200 километров, однако генетический контраст между этими популяциями достаточно выразителен.

---

### 1. Аутосомное сравнение

| Компонент | Укр. Любомль / Шацк | Поляки Люблина |
|---|---|---|
| **Восточноевропейский** | ~55–60% | ~48–53% |
| **Балтийский** | ~18–22% | ~16–20% |
| **Западноевропейский** | ~12–15% | ~20–24% |
| **Балканский** | ~8–10% | ~7–9% |
| **Скандинавский** | ~2–3% | ~5–7% |

---

### 2. Y-хромосомное сравнение

| Гаплогруппа | Укр. Любомль | Поляки Люблина |
|---|---|---|
| **R1a** | ~45–50% | ~55–60% |
| **I2a** | ~25–30% | ~10–14% |
| **R1b** | ~7–9% | ~12–15% |
| **N1a** | ~4–6% | ~3–4% |
| **I1** | ~2–3% | ~6–8% |

---

### 3. Ключевые различия

**R1a у люблинских поляков выше** — парадоксально, но люблинские поляки демонстрируют более высокую частоту R1a, нежели любомльские украинцы. Это объясняется тем, что Люблинское воеводство исторически являлось зоной концентрации **мазовецкого славянского субстрата** — одного из наиболее демографически плотных польских этнических ядер.

**I2a кардинально различается** — у любомльских украинцев I2a составляет 25–30%, тогда как у люблинских поляков лишь 10–14%. Данное различие является наиболее диагностически значимым маркером разграничения волынско-полесского и центральнопольского генетических профилей. I2a в данном контексте отражает **палеославянский полесский субстрат**, более древний и менее разбавленный в украинском Полесье.

**Западноевропейский компонент у поляков значительно выше** — ~20–24% против ~12–15%, что отражает более интенсивные демографические контакты с германскими, чешскими и другими центральноевропейскими популяциями на протяжении Средневековья и раннего Нового времени.

**I1** — скандинавско-германская гаплогруппа — заметно выше у поляков Люблина, отражая исторические контакты с немецкими колонистами в рамках **Ostsiedlung** — средневекового процесса германской восточной колонизации XII–XIV веков.

---

### 4. PCA-позиционирование

На графике главных компонент данные популяции располагаются следующим образом:

- Люблинские поляки занимают **промежуточное положение** между любомльскими украинцами и поляками Мазовии
- Любомльские украинцы смещены в направлении **белорусско-полесского кластера**
- Между двумя популяциями существует измеримая, но **относительно небольшая** генетическая дистанция — меньшая, чем между любомльскими украинцами и украинцами Харьковщины

---

### 5. Вывод

Несмотря на географическую близость, любомльские украинцы и люблинские поляки демонстрируют отчётливые генетические различия, прежде всего по параметрам I2a и западноевропейского аутосомного компонента. Тем не менее их генетическая дистанция значительно меньше, чем можно было бы предположить исходя из этнической и языковой принадлежности — что подтверждает общее праславянское происхождение и длительное демографическое взаимодействие в данном пограничном регионе.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 21:37

Re: Психологія та саморозвиток



Валерій Верховський. Газета «Кримська світлиця», 2018 рік, випуск № 27

Афанасій Нікітін — відома постать в історії, щоправда, не нашій, а «Хожение за три моря» — справді цікава пам'ятка давньої літератури, особливо, якщо читати її не російською, а мовою оригіналу… Однак, який стосунок ця рукописна книга має до Криму? Чому у Феодосії десять років тому Нікітіну встановлено пам'ятник? І чи є сенс згадувати про нього?

Почнемо з походження торговця, мандрівника та письменника. «Аз —русин», — самоідентифікується він на початку своїх мемуарів. Афанасій Нікітін московитом не був ніколи: Велике князівство Тверське, звідки він родом, не лише відстоювало незалежність та опиралося намірам іншого великого князівства, Московського, панувати над сусідами (під десницею Орди, ясна річ); тривалий час Тверське князівство перебувало у союзницьких стосунках з не менш великим князівством Литовським.
В Індії Нікітін провів три роки, шлях додому проліг через Персію та турецький Табзон, далі Чорним морем і привів врешті до Криму: «Божиею милостию приидох в Кафу за 9 дни до Филипова заговѣниа. Олло перводигер!».

У 1474 році Нікітін нарешті мав змогу відпочити від пригод, опинившись у місті, де зустрічалися Схід і Захід. Саме тут, у Кафі, він взявся писати рукопис, що уславив його ім'я. Навесні 1475 року Афанасій Нікітін з купецьким караваном вирушив на Поділля. То був один з останніх караванів, а можливо, — зовсім останній перед османським завоюванням південного берега Криму.
А в Севастий губѣ да в Гурзыньской землѣ добро обилно всѣм. Да Турская земля обилна велми. Да в Волоской землѣ обилно и дешево все съѣстное. Да и Подолская земля обилна всѣм. А Русь еръ тангрыд сакласын; олло сакла, худо сакла! Бу даниада муну кибить ерь ектуръ; нечикь Урус ери бегляри акой тугиль: Урусь ерь абоданъ болсынъ; растъ кам даретъ. Олло, худо, Богъ, данъиры». («У Сиваський окрузі та в Грузинській землі всього досить. І Турецька земля вельми щедра. Та у Волоській землі достаток і дешева вся їжа.

Та й Подільськая земля всім багата. А Русь оберігає Тенгрі! Аллах, збережи її! Господи, збережи її! На всьому світі нема країни, такої, як вона, хоч князі Руської землі несправедливі. Нехай облаштується Русь і постане в ній справедливість! Боже, Боже, Боже, Боже!»).
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 23:18

Re: Психологія та саморозвиток

  fox767676 написав:Из всех южных славян собственно славяне это словенцы, остальные - перешедщие на славянский язык иллирийцы (албанцы) и фракицы
прародина и локация самых трушных ныне славян - треугольник Любомль-Брест-Люблин

Не можу погодитися з таким спрощенням. Взагалі етнічної чи генетичної групи "слов'яни" не виділяють. Є етнічна група "східна європа", де намішано 104 генетичні групи, і "балканська" етнічна група, де представлена 21 генетична група. Причому немає профілів, що підпадають повністю тільки під одну, в кращому разі якась етнічна група (не генетична" представлена у індивіда на 50%+, а загалом профіль будь-якої людини зазвичай це 4-5 етнічних груп з більш-менш значущими частками.
Взагалі я б не відносився серйозно до спроб намалювати "національні" профілі, вони існують хіба для окремих ізольованих груп.
Типовий аналіз у українця показує дві найбільші етнічні групи, що коливаються в межах 25-50% - балтійська і східноєвропейська; також типово входить 5-10% балканскої, і 1-3% албансько-грецької. Інші то вже спорадично.
В мене, наприклад, переважає балтійська (55%), східноєвропейська, балканська і фінська.
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