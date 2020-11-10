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В ОП заявили, що падіння
економіки за 2020 рік не має...

В ОП заявили, що падіння економіки за 2020 рік не має...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:37

В ОП заявили, що падіння економіки за 2020 рік не має...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що падіння економіки за 2020 рік не має бути більше 5%.

Дивися повний текст В ОП заявили, що падіння економіки за 2020 рік не має бути більше 5%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:37

...что-то я не понял, так будет рост на 4,7% или падение на 5% ?
Вы там уже или крестик снимите или ....
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:01

А если будет больше?:)))
ketrax70
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