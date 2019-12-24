Sense Bank написав:Искатель Так, зняття/поповнення сейфу підійде 👌
Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата:
Плата за запит залишку в банкоматі
Переказ коштів з рахунку/картки в тому числі з дохідного сейфу і на дохідний сейф
Видача готівки з рахунку в касі банку (депозит/ФГВФО)
Reversal (повернення коштів)
Готівкове поповнення карткового рахунку
Безготівкове поповнення основного карткового рахунку
Покупка
Зняття готівки в банкоматі
Зняття готівки в терміналі
Поповнення через POS
Поповнення через банкомат
Списання переказу з картки на карту всередині банку
Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку)
Поповнення через касу
Поповнення карткового рахунку через термінали
Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок
Поповнення карткового рахунку через Sense
Зарахування пенсій
Гасіння прострочених штрафних %% за прострочений кредит
Зарахування переказу з картки на картку
Переказ з картки на картку
Видача готівки з рахунку в касі банку
З повагою, Андрій 💙
Когда этот вопрос на этом форуме поднимался предыдущий раз, представитель приносил этот же список.
Мой вопрос, "а почему в списке нет пункта "зачисление стипендии"?" представитель проигнорировал.
Поэтому, если здесь есть студенты со стипендиальными картами сенс-банка, обратите внимание: выплата стипендии не считается активностью!