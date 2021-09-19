Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів

_hunter написав:Вы сообщение, с которым спорите, читали, хоть?.. -- речь идет о заполнении опросника. Точка.
Мова йшла про можливі проблеми з виносом валюти з банку, натякали, що можуть не віддати без якихось там довідок. То це неправда, віддадуть без будь-яких "апросніков".
Опитувальний лист можуть запропонувати заповнити, коли ви будете КЛАСТИ гроші на рахунок. І джерелом походження там можна просто зазначити "власні кошти".
неверно. Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели. Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме. Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.
juristkostya написав:неверно. Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели. Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме. Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.
И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?
а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком?
juristkostya написав:неверно. Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели. Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме. Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.
И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?
а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком?
И сумму указывали? Как расписка взаймы у банка, не иначе.
vitaliian написав:я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу,
А разве обсуждается кража денег?
Вечная Блокировка по сути кража, как например можно доказать что это ваши сбережения которые вы собирали 20 лет? Справку о доходах за 20 лет вам никто не даст, кроме того доходы могли быть получены заграницей и масса других вариантов на которых справки не положены. Я задавал этот вопрос финмону одного из банков, в ответ сказали декларируйте и приносите декларацию, при том что закона об обязательной декларации у нас нет.
juristkostya написав:неверно. Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели. Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме. Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.
И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?
а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком?
так банк и должен заплатить компенсацию, если незаконно задержал выдачу + штраф от НБУ может получить... Цель - сжечь в камине вечером их устраивает?