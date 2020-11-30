В середньому ціни зростуть на 80%.
Дивися повний текст В Україні підвищать абонплату на газ: скільки платитимемо - ЗМІ.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 11:15
В Україні підвищать абонплату на газ: скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підвищать абонплату на газ: скільки платитимемо - ЗМІ.
Додано: Вів 01 гру, 2020 11:15
Чем больше аппетиты газовщиков, тем больше я пользуюсь другими видами топлива. Раньше было потребление 2500 куб в год, сейчас 250куб. Цена метана с транспортировкой уже почти как сжиженного газа. Электроотопление пока очень выгодно.
Додано: Сер 02 гру, 2020 09:29
Re: В Україні підвищать абонплату на газ: скільки...
для двух операторов предлагается уменьшить тариф: для ООО “Спектргаз” – на 3%, а именно с 3,28 до 3,18 грн за кубометр газа для ЧАО “НГХП “Сирка” – на 15%, с 1,54 до 1,82 грн за кубометр
ВВХ - ПНХ!
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