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В Україні підвищать
абонплату на газ: скільки...

В Україні підвищать абонплату на газ: скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:15

В Україні підвищать абонплату на газ: скільки...

Пропонуємо до обговорення:
В середньому ціни зростуть на 80%.

Дивися повний текст В Україні підвищать абонплату на газ: скільки платитимемо - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:15

Чем больше аппетиты газовщиков, тем больше я пользуюсь другими видами топлива. Раньше было потребление 2500 куб в год, сейчас 250куб. Цена метана с транспортировкой уже почти как сжиженного газа. Электроотопление пока очень выгодно.
tvd4
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:29

Re: В Україні підвищать абонплату на газ: скільки...

для двух операторов предлагается уменьшить тариф: для ООО “Спектргаз” – на 3%, а именно с 3,28 до 3,18 грн за кубометр газа для ЧАО “НГХП “Сирка” – на 15%, с 1,54 до 1,82 грн за кубометр :shock:
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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