Бонус от Минфина - развод лохов!

Когда-то давно мне в отделении предложили оформить бонус от Минфина
Я согласился, оператор чего там возилась и мне капнули какие-то деньги
Я и забыл об этом, но вдруг на почту пришли сообщения, только для вас - промокоды
Решил попробовать, перешел по ссылке, заполнил заявку, нажал кнопку, та погасла и ничего больше
Сделал еще раз и снова так же
Просмотрел еще раз условия, нигде ничего не написано о подтверждении заявки
Ну ладно, наверно ушла, главное оформить депо и сообщить им об этом
Поехал, оформил депо, захожу подтвердить - А мы вас не знаем, заявки не было
Звоню - ничего не знаем
При операторе опять набираю заявку, отправляю - мы не получили, будем разбираться, позвоним
Естественно, никто не позвонил
Наконец дозвонился до той, с которой разбирал ситуацию - А у нас все хорошо, все проходит, досвиданья, вы нам больше не нужны
Не связывайтесь с этой гнилой конторой, разводняк по полной!
ПС Оказывается, не один я такой, здесь на сайте тоже людей нажухали