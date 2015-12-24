Бонус от Минфина - развод лохов!

Додано: Чет 03 гру, 2020 19:05

Когда-то давно мне в отделении предложили оформить бонус от МинфинаЯ согласился, оператор чего там возилась и мне капнули какие-то деньгиЯ и забыл об этом, но вдруг на почту пришли сообщения, только для вас- промокодыРешил попробовать, перешел по ссылке, заполнил заявку, нажал кнопку, та погасла и ничего большеСделал еще раз и снова так жеПросмотрел еще раз условия, нигде ничего не написано о подтверждении заявкиНу ладно, наверно ушла, главное оформить депо и сообщить им об этомПоехал, оформил депо, захожу подтвердить - А мы вас не знаем, заявки не былоЗвоню - ничего не знаемПри операторе опять набираю заявку, отправляю - мы не получили, будем разбираться, позвонимЕстественно, никто не позвонилНаконец дозвонился до той, с которой разбирал ситуацию - А у нас все хорошо, все проходит, досвиданья, вы нам больше не нужныНе связывайтесь с этой гнилой конторой, разводняк по полной!ПС Оказывается, не один я такой, здесь на сайте тоже людей нажухали